Donetsk'te çiftçilik yapan oğlundan bir aydır haber alamıyor - Son Dakika
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Donetsk'te çiftçilik yapan oğlundan bir aydır haber alamıyor

25.03.2022 13:00
Donetsk'te çiftçilik yapan oğlundan bir aydır haber alamıyor

Zonguldak'ta 69 yaşındaki Rüstem Tozman, Donetsk bölgesinde yaşayan evli ve bir çocuk babası oğlu Dursun Tozman'dan bir aydır haber alamıyor.

Zonguldak'ta 69 yaşındaki Rüstem Tozman, Donetsk bölgesinde yaşayan evli ve bir çocuk babası oğlu Dursun Tozman'dan bir aydır haber alamıyor.

Kilimli ilçesinde esnaflık yapan 69 yaşındaki Rüstem Tozman 44 yaşındaki oğlu Dursun Tozman'dan bir aydır haber alamıyor.

Marmaris'te yaşadığı sıralarda tanıştığı Ukraynalı Aksana ile tanışarak evlenen Dursun Tozman, Donetsk bölgesine yerleşerek hayat kurdu. 20 yıl boyunca market açan, çiftlik kuran Dursun Tozman, iddialara göre geçen 25 Şubat günü askere çağrıldığı gerekçesiyle evinden götürüldü. Bir çocuk babasından bir daha haber alınamadı.

Dışişleri Bakanlığı'nı arayarak yardım isteyen Tozman, telefonla aradığı oğluna günlerdir ulaşamıyor. Endişeli bekleyişini sürdüren baba Rüstem Tozman, yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Tozman, "Orada hayatını sürdürüyordu. Çocuğu ve eşi var. Marketi var. Hayvan çiftliği var. Savaş olduktan bir iki gün sonra çocuğumu Rus askerleri almış götürmüş. Eşi askere aldıklarını söyledi. Şu ana kadar bir haberim yok. Bir ay oluyor ulaşamadım. Eşi 'aldılar götürdüler' diyor. Dışişleri Bakanlığı'nı aradım. Bana döneceklerini söylediler. Bir haber alamadığım için endişe duyuyorum. Orası ne olduğu belli değil. Yetkililerden haber bekliyorum. Ne de olsa çocuğumuzdur. Haber alamayınca sıkıntıya giriyoruz. Oğlumla en son savaştan bir gün önce görüştüm. Tankların evinin önünden geçtiğini söyledi. Sessiz bir şekilde konuşuyordu. O günden sonra bir daha haber alamadım" diye konuştu. - ZONGULDAK

Donetsk'te çiftçilik yapan oğlundan bir aydır haber alamıyor
Donetsk'te çiftçilik yapan oğlundan bir aydır haber alamıyor
Donetsk'te çiftçilik yapan oğlundan bir aydır haber alamıyor

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Dışişleri Bakanlığı, Zonguldak, Marmaris, Market, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Donetsk'te çiftçilik yapan oğlundan bir aydır haber alamıyor - Son Dakika


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