Dorlion Arama Kurtarma Derneği\'nde Yeni Başkan Mehmet Hakan Döner

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Eskişehir'de faaliyet gösteren Dorlion Arama Kurtarma (DAK) Derneği Başkanlığına Mehmet Hakan Döner seçildi.

Dorlion Arama Kurtarma derneğinde, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Seçime tek liste ile aday olan Mehmet Hakan Döner, Ercan Temel, Erhan Önce, Elif Pehlivan Turan, Bekir Şan, Mehmet Ballar ve İhsan Aşkar derneğin yeni yönetim kadrosuna seçildi.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"2014 yılında kurulan ve kurulduğu günden bu güne kadar faaliyetlerini aralıksız sürdüren Dorlion Arama Kurtarma derneğimiz Seçimli Olağanüstü Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde yapılan Seçimli Genel Kurulda tek liste ile aday olan Mehmet Hakan Döner, Ercan Temel, Erhan Önce, Elif Pehlivan Turan, Bekir Şan, Mehmet Ballar ve İhsan Aşkar Dorlion Arama Kurtarma Derneğimizin yeni yönetim kadrosuna seçildi. Başkan Mehmet Hakan Döner ve yönetim kadromuzda görev yapacak arkadaşlarımıza ve tüm üyelerimize yeni dönemde başarılar dileriz." - ESKİŞEHİR