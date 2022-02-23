Doruk, tekerlekli sandalyesine kavuştu - Son Dakika
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Doruk, tekerlekli sandalyesine kavuştu

23.02.2022 17:20

- Doruk, tekerlekli sandalyesine kavuştu Bodrum Belediyesi, 12 yaşındaki Doruk'un talebini yerine getirerek tekerlekli sandalyesine kavuşturdu.

- Doruk, tekerlekli sandalyesine kavuştu

MUĞLA - Bodrum Belediyesi, 12 yaşındaki Doruk'un talebini yerine getirerek tekerlekli sandalyesine kavuşturdu.

Eskiyen tekerlekli sandalyesinin değişmesini isteyen Doruk, ailesinin de girişimleri ile Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü'ne ulaştı. Ekipler, kısa sürede tekerlekli sandalyeyi temin edip Doruk'un sevdiği renklerde boyayarak evine teslim etti.

Bodrum Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim edilen tekerlekli sandalye, Doruk ve ailesi tarafından büyük sevinçle karşılandı. Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu'nda eğitim gören, yürüme engeli bulunan Doruk Burgaz, teslim edilen tekerlekli sandalye için Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve belediye ekiplerine çok teşekkür etti.

Sevdiği renklerde boyanan tekerlekli sandalyeyi gören Doruk, eski tekerlekli sandalyesinin artık istediği gibi hareket etmediğini çok eskidiğini ifade etti. Doruk, "Şu anda aşırı mutluyum. Eski arabam açıkçası biraz hantaldı. Çünkü sürekli bir yerleri dökülüyordu. Vidaları düşüyordu. Düşme tehlikesi vardı. Çünkü tekerlek de sallanıyordu. Bu daha keyifli olacak artık. Başkana ve belediye ekiplerine de çok selamlar buradan. Başkanımızı bize bir kahvemizi içmeye bekleriz. Çok teşekkür ederim gerçekten, en çok arkadaşlarımın sevineceğine seviniyorum nedense. Çünkü arkadaşlarım mutlu olunca bende mutlu oluyorum" dedi.

Doruk'un babası Erkan Burgaz ise "Belediyemizden bir tekerlekli sandalye talebimiz olmuştu, çok sağ olsunlar ilgilendiler. Kısa bir sürede yardımcı oldular" diye konuştu.

Başkan Aras: "Doruk'un sevincine ortak olmak beni çok mutlu etti"

Engelli bireylerin, toplumun tüm olanaklarından yararlanma derecelerinin çağdaşlık düzeyinin bir göstergesi olduğunu ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi: "Yapısal ayrımcılığa maruz kalan kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler gibi herkesin yaşadıkları kente erişilebilir olmalarını sağlamak ve bunu kentimizin her yerinde yaygınlaştırmak, dezavantajlı vatandaşlarımızın haklarını korumak için gerekli olan ve öncelikli olarak ele alınması gereken her konuda çalışmalarımız sürüyor. Engelli bireylerin diğer insanlarla aynı sosyal haklardan yararlanmalarının koşulu, sosyal çevrenin engelli bireylerin gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlenmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu konuda elimizden geleni yapmak zorunlu bir gerekliliktir. Bu gereklilikten yola çıkarak kentimizde planlarımızı aynı çerçevede oluşturuyoruz. Sevgili Doruk aklıyla, zekasıyla ve güler yüzüyle müthiş bir enerji içinde yaşama sıkı sıkıya bağlı. Doruk'un sevincine ortak olmak beni çok mutlu etti. Hedefimiz, kentimizdeki tüm engelli bireylerimizin ihtiyaçlarını gidermek ve çevresel düzenlemelerle engelli kişiler için gerekli olan sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlamak, eğitimlerini engelsiz bireyler gibi sürdürmelerini, iş hayatında var olmalarını, eğlence, kültür ve spor etkinliklerine ulaşmalarını, özetle toplumsal yaşamın içinde tam olarak yer edinmelerini sağlamaktır.

Doruk, tekerlekli sandalyesine kavuştu
Doruk, tekerlekli sandalyesine kavuştu
Doruk, tekerlekli sandalyesine kavuştu

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Hüseyin Turgut, Ahmet Aras, Engelli, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doruk, tekerlekli sandalyesine kavuştu - Son Dakika


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