Down sendromlu Bahar Cemre\'ye depremde yakalandığı Ebrar Sitesinde bisiklet hediye edildi

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Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesinde depreme yakalanan down sendromlu Bahar Cemre'ye bisiklet hediye edildi.

6 Şubat depremlerinde 1400 vatandaşın yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesinde ikamet ederken depreme yakalanan down sendromlu Bahar Cemre Sakallı'ya Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya bisiklet hediye etti.

Deprem sonrası AFAD tarafından yapılan konteyner kentte ailesiyle yaşayan Bahar, bisiklet sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Down sendromlu vatandaşlarımızın yeteneklerini keşfetmek ve onları desteklemenin önemini vurgulayan Çelikkaya,"Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ