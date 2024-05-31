Down sendromlu Bahar Cemre'ye depremde yakalandığı Ebrar Sitesinde bisiklet hediye edildi - Son Dakika
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Yerel

Down sendromlu Bahar Cemre'ye depremde yakalandığı Ebrar Sitesinde bisiklet hediye edildi

Down sendromlu Bahar Cemre\'ye depremde yakalandığı Ebrar Sitesinde bisiklet hediye edildi

Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesinde yaşanan depremde down sendromlu Bahar Cemre Sakallı'ya Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya tarafından bisiklet hediye edildi. Bahar, bisiklet sahibi olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Kaymakam Çelikkaya ise down sendromlu vatandaşların yeteneklerini keşfetmek ve desteklemek gerektiğini vurgulayarak, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

31.05.2024 11:14
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Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesinde depreme yakalanan down sendromlu Bahar Cemre'ye bisiklet hediye edildi.

6 Şubat depremlerinde 1400 vatandaşın yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesinde ikamet ederken depreme yakalanan down sendromlu Bahar Cemre Sakallı'ya Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya bisiklet hediye etti.

Deprem sonrası AFAD tarafından yapılan konteyner kentte ailesiyle yaşayan Bahar, bisiklet sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Down sendromlu vatandaşlarımızın yeteneklerini keşfetmek ve onları desteklemenin önemini vurgulayan Çelikkaya,"Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Down sendromlu Bahar Cemre'ye depremde yakalandığı Ebrar Sitesinde bisiklet hediye edildi - Son Dakika

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