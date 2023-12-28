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Down sendromlu bireyler yeni yılı akvaryum dalışıyla kutladı - Son Dakika
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Down sendromlu bireyler yeni yılı akvaryum dalışıyla kutladı

Down sendromlu bireyler, bir alışveriş merkezinin akvaryumunda düzenlenen etkinlikte yeni yılı kutladı. Etkinlikte down sendromlu bir birey uzmanlar eşliğinde akvaryumda dalış yaparken, diğer katılımcılara hediyeler verildi. Dalış eğitmeni Dr. Ferhat Yalgın, engelli dalış faaliyetlerinin artık bir talimata bağlı olduğunu ve Türkiye'de uzun süredir engelsiz dalış yapıldığını belirtti.

28.12.2023 - 14:03,
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Down sendromlu bireyler yeni yılı akvaryum dalışıyla kutladı

İSTANBUL - Down sendromlu bireyler, yeni yılı bir alışveriş merkezinin akvaryumunda kutladı. Birbirinden farklı balık türlerinin bulunduğu akvaryumda yüzme etkinliği renkli anlara sahne oldu.

Down sendromlu bireyler hakkında toplumda farkındalık oluşturmak, bireylere deniz temizliği ve yüzme gibi konularda bilgi aşılamak amacıyla bir alışveriş merkezinin akvaryumunda düzenlenen etkinlik ile down sendromlu bireyler yeni yılı kutladı. Şişli Down Cafe ile Derinlere Saygı Dalış Topluluğu işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Eyüp Bircan isimli down sendromlu birey, uzmanlar eşliğinde akvaryumda dalış yaptı. Dalış ilgiyle izlenirken, etkinliğe katılan down sendromlu bireylere hediyeler verildi.

Dalış eğitmeni ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde görevli Dr. Ferhat Yalgın, " Türkiye'de tüplü dalış faaliyetleri yaptırılmakta. Fakat engelli dalış faaliyetleri artık bir talimata bağlı. Mevcutta yetkili merkezlerin, eğitmenlerin bunları yapması ve dalış yapacak arkadaşlarımızın da dalış yapabilir olduğunun onanması gerekiyor. Türkiye'de engelli, daha doğrusu 'engelsiz' dalış uzun süredir yapılmakta" dedi.

Down sendromlu bireyler yeni yılı akvaryum dalışıyla kutladı
Kaynak: İHA
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