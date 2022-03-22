Down sendromlu çocuklar rengarenk çoraplarıyla yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Down sendromlu çocuklar rengarenk çoraplarıyla yürüdü

22.03.2022 10:23
Down sendromlu çocuklar rengarenk çoraplarıyla yürüdü

Antalya'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek Yaşam Merkezi'nin down sendromlu öğrencileri, süsledikleri rengarenk çoraplarıyla 'Neşeli Ayaklar' farkındalık yürüyüşüne katıldı.

Antalya'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek Yaşam Merkezi'nin down sendromlu öğrencileri, süsledikleri rengarenk çoraplarıyla 'Neşeli Ayaklar' farkındalık yürüyüşüne katıldı.

Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı Özel Gereksinimli Bireyler Sosyal Destek Yaşam Merkezi'nin down sendromlu öğrencileri, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü için süsledikleri çoraplarla katıldıkları 'Neşeli Ayaklar' farkındalık yürüyüşünde bir kez daha down sendromunun hastalık değil genetik farklılık olduğu mesajını verdi.

Merkezde, 21 Mart heyecanı günler öncesinden başladı. Down sendromlu öğrencileri, Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) düzenlenecek farkındalık yürüyüşü için aileleri ve eğitmenlerinin desteğiyle rengarenk çoraplara ponponlar dikti, kağıttan kestikleri çiçekleri, kelebekleri yapıştırdı.

Down sendromlu çocuklar, bu özel gün için dilediklerince süsledikleri çoraplarla AÜ kampüsünde düzenlenen Neşeli Ayaklar farkındalık yürüyüşüne katıldı. Muratpaşa Belediyesi, Adalya Vakfı, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nin birlikte gerçekleştireceği etkinlikte down sendromlu çocuklar, her biri ayrı renklerdeki çoraplarını giydi, alkışlar ve birlikte söylenen şarkılar eşliğinde yürüdü. 'Hayatı paylaşmaya engel yok', 'Tıpkı sizin gibiyiz +1 Farkla' 'Dünya farklılarla güzel' yazılı dövizlerin taşındığı yürüyüş, konserler ve oyunlarla sona erdi. - ANTALYA

Down sendromlu çocuklar rengarenk çoraplarıyla yürüdü
Down sendromlu çocuklar rengarenk çoraplarıyla yürüdü
Down sendromlu çocuklar rengarenk çoraplarıyla yürüdü

YORUMLAR
500
Jandarmadan down sendromlu Ensar'a sürpriz Jandarmadan down sendromlu Ensar'a sürpriz Özel çocuklar sanatsal becerilerini konuşturdu Özel çocuklar sanatsal becerilerini konuşturdu

Neşeli Ayaklar, Down Sendromu, Muratpaşa, 21 Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Down sendromlu çocuklar rengarenk çoraplarıyla yürüdü - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Tamer Karadağlı ve piyanist sevgilisi Iraz Yıldız ayrılık kararı aldı!
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
11:21 Dünyada ayak basılmamış çukura inen bilim insanları anlattı: Bakterilerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok
11:12 80 yaşındaki kadın bakıcısı tarafından şiddet gördü! Eve yerleştirilen gizli kamera tüm gerçeği ortaya çıkardı
11:02 İbrahim Kutluay ve oyuncu Gülcan Arslan'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı!
10:58 Gram altının fiyatı yeni günde 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 11:50:05. #1.13#
SON DAKİKA: Down sendromlu çocuklar rengarenk çoraplarıyla yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement