Down Sendromlu Dilan\'ın Gelin Olma Hayali Gerçekleşti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki down sendromlu Dilan'ın en büyük hayali olan "gelin olma isteği" Arnavutköy Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen temsili düğün organizasyonuyla gerçekleşti. Gelinlik giyerek salona giren genç kız büyük mutluluk yaşadı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından özel olarak organize edilen etkinliğe, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu da katıldı. Candaroğlu, Dilan'ın mutluluğuna ortak olurken, aile üyeleri ve davetliler de bu anları alkışlarla destekledi.

Programda renkli görüntüler oluşurken, genç kızın mutluluğu yüzüne yansıdı. Organizasyona katılan davetliler, Dilan'ın hayalini gerçekleştiren bu anlamlı etkinliğin herkese örnek olduğunu dile getirdi. - İSTANBUL