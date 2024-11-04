Down sendromlu genç polis telsizi ile anons yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Down sendromlu genç polis telsizi ile anons yaptı

Bartın'da Polis Eşleri Derneği tarafından şehit polis çocukları için düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.

04.11.2024 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da Polis Eşleri Derneği tarafından şehit polis çocukları için düzenlenen etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Polislerin kısım ve telsiz kodlarını ezbere bilen Down sendromlu Deha Kartal polis telsizinden yaptığı anonslarla ekipleri yönlendirirken, polis eşlerinin el emeği göz nuru ürünleri de yoğun ilgi gördü.

Bartın'ın en işlek caddesi olan Hükümet Caddesi'nde polis eşlerinin organize ettiği etkinlikte, polis eşlerinin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi. Pasta, böreklerden tatlı ve hamur işlerine, ahşap dekorasyon malzemelerinden tel kırma, örgü ve el işlerine kadar birçok ürünün sergilendiği etkinlik vatandaşların yoğun ilgisini gördü. Etkinlikten elde edilecek gelir ile şehit polis çocuklarının ihtiyaçları karşılanarak, üniversiteli gençlere destek verileceği belirtildi.

Stantları gezerek ürünleri test eden Vali Nurtaç Arslan, cadde üzerindeki esnafları da dolaşarak, bereketli satışlar diledi. Bartınlara etkinliğe destek çağrısında bulunan Vali Arslan, "Derneğimiz her yıl düzenli olarak bu etkinliği düzenliyor. Gelirlerini ise şehit polis çocuklarına, üniversite okuyan gençlere ve ihtiyacı olanlara ulaştırmak amacıyla bu tür faaliyetler düzenliyor. Bu tür faaliyetleri gerçekleştirdikleri için İl Emniyet Müdürümüz ve eşi İlçe Emniyet Müdürümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Tüm Bartınlıları destek vermeye davet ediyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile eşi Amasra İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ise, her şartta görev yapan Türk polisinin sosyal etkinlikler de gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Ürünlerimiz tamamen el yapımı. Biz tabii 'önce vatan gerisi teferruat' mantığı ile hareket ettiğimiz için işimizde de, aşımızda da, ailemizde de onu gözeterek hareket ediyoruz" diye konuştu.

Down sendromlu Deha polis telsizi ile ekipleri yönlendirdi

Etkinliğe katılan Down sendromlu Deha Kartal, programda Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'ı görünce telsizle anons yapmak için izin istedi. Deha, telsiz anonsu ile ekipleri yönlendirdi. Polis hayranlığı ile bilinen Deha'nın polislerin görev yaptığı birimler ile telsiz kodlarını ezbere bilmesi ise dikkat çekti. Gördüğü polislerin ve gazetecilerin telsizlerinden anons yapmak isteyen Deha, çevresindekilere eğlenceli anlar yaşattı. Deha Kartal'ın babasının da emekli polis olduğu öğrenildi.

Gün boyu süren etkinlik vatandaşların yoğun ilgisini görürken, salı günü akşamına kadar ürünlerin satışa sunulacağı belirtildi. Programa Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Vali Yardımcısı Zeynep Topçu, Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Amasra İlçesi Emniyet Müdürü Sevgül Hayal, polis müdürleri, amirleri ve vatandaşlar katıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

Etkinlikler, 3-sayfa, Yerel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Down sendromlu genç polis telsizi ile anons yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:14 Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek Gergerlioğlu: Kayyumların devamı gelecek
17:09 TİM Başkanı Gültepe’den “faiz“ çıkışı: Ülke batıyor TİM Başkanı Gültepe'den "faiz" çıkışı: Ülke batıyor
17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
08:27 Görevden alınan Ahmet Türk’ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı’na girdim herhalde Görevden alınan Ahmet Türk'ten ilk açıklama: Guinness Rekorlar Kitabı'na girdim herhalde
08:19 Ambulansa Saldırı Anları Kamerada Ambulansa Saldırı Anları Kamerada
08:11 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur Trabzonspor-Fenerbahçe maçında topun oyunda kaldığı süre çok konuşulur
08:08 Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar
07:53 Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı Devre arası hakemi eleştiren Tolga Zengin maç sonu yayına çıkmadı
07:34 Edin Dzeko’dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde Edin Dzeko'dan VAR hakemine olay sözler: Tuvalete gitti herhalde
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
07:14 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 18:53:03. #1.13#
SON DAKİKA: Down sendromlu genç polis telsizi ile anons yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.