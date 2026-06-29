Down Sendromlu Milli Sporcu Alper Öztürk, Sofya'da İstiklal Marşı'nı Yedi Kez Okuttu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün down sendromlu milli sporcusu Alper Öztürk (34) Bulgaristan'da organize edilen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda atletizmde yedi altın madalya elde etti. Tarihi başarı hakkında konuşan antrenör İlhan Karanlık da, "İstiklal Marşı'mızı yedi kez okuttu" diyerek gurur duyduğunu belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün 34 yaşındaki down sendromlu milli sporcusu Alper Öztürk ulusal ve uluslararası ölçekteki başarılarına yenilerini ekledi. Annesi ve babasını kaybeden, kardeşleriyle birlikte yaşayan Öztürk, 13-19 Haziran 2026 tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenen Down Sendromlular Dünya Şampiyonası'nda yedi altın madalya kazandı.

Organizasyonun birinci günü Artistik Jimnastik Büyük Erkekler Kategorisi'nde Genel Tasnif Dünya Şampiyonu unvanını elde eden Öztürk, ayrıca yer aleti, halka aleti, kulplu beygir aleti kategorilerinde aynı başarıyı yakaladı. Öztürk atlama aleti, paralel aleti ve barfiks aletinde de dünya şampiyonluğunu kazanarak yedi kez kürsüye çıktı. İzmir'e dönmesinin ardından çalışmalarını aksatmadan sürdüren milli sporcu Alper Öztürk antrenörü İlhan Karanlık eşliğinde salona girerek minderde ter döktü. Duygu ve düşüncelerini aktaran Öztürk, yedi madalya kazandığı için mutlu olduğunu belirtti. Öztürk ayrıca kariyer yolculuğunu sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

"YEDİ MADALYA BİZİM BÜYÜK BAŞARIMIZ"

Uzun yıllar İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde çalışan ve sonrasında milli takımlarda da görev alan antrenör İlhan Karanlık özel sporculara destek verdiğini ifade etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gururu olan Alper Öztürk ile 2016 yılında tanıştığını aktaran Karanlık, gönüllü çalıştığını vurguladı.

Karanlık, "Alper, 12-16 Haziran 2025'te İstanbul'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Ardından bu sene Bulgaristan'da yapılan Dünya Şampiyonası'nda yedi madalya kazandı ve İstiklal Marşımızı yedi kez okuttu. Bu da bizim için büyük başarı" dedi.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Özel sporculara daha çok katkı verilmesi gerektiğini belirten antrenör Karanlık, "Özel sporcularımıza daha çok hitap edebiliriz. Bu çocuklar daha çok destek görürse daha büyük başarı elde edebilirler. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tesisleri şu an iyi, yararlanılabilir durumda, antrenörler de iyi. Bu branşta sadece profesyonel antrenörlük belgesi istenmiyor. Onların farklı kriterleri var. Çocuğa davranışta farklılık isteniyor, özel antrenman biliminde ona değiniyorlar. Burada ihtiyaç var. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu sürekli kurslar açıyor. Bu çocuklarla kim çalışmak isterse o kurslara katılsın. Bu çocuklara ve bize imkan sağlandığı için sonsuz teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.