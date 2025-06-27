Down Sendromlu Nilay Güp için Duygusal Düğün Töreni Düzenlendi

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Mergenli Mahallesi'nde, down sendromlu Nilay Güp için düzenlenen temsili düğün töreni büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Nilay'ın gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen şenlikte duygusal anlar yaşandı. Etkinliğe katılan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da bu özel günde Nilay'ı yalnız bırakmadı.

Etkinlik kapsamında orkestra, davul-zurna organizasyonu ve ulaşımlar Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlandı. Ayrıca Nilay için ayakkabı ve takılar temin edilirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen yerli ve milli TOGG aracı süslenerek temsili düğünde gelin arabası olarak kullanıldı.

Organizasyona katkı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkür eden Ortaca Muhtarlar Derneği Başkanı Adnan Acar, "Bu etkinlikte bizlere katkı sağlayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve katkıda bulunan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Muhtarlarımızın bu anlamlı şenliği düzenlemeleri çok kıymetli. Nilay kızımıza da gelinliği çok yakışmış. Yüzündeki o içten gülümseme hepimize umut ve sevgiyle bakmanın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Allah anasına, babasına ve sevdiklerine bağışlasın" dedi. - MUĞLA