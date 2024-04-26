Down Sendromlu Sporcular Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Down Sendromlu Sporcular Türkiye Rekoru Kırdı

Down Sendromlu Sporcular Türkiye Rekoru Kırdı

Ümraniye Belediyesi'nin desteklediği Down sendromlu sporcular, Trisome Games Down Sendromlular Dünya Atletizm yarışlarında Türkiye rekoru kırarak dünya ikincisi ve dünya üçüncüsü oldu.

26.04.2024 15:48  Güncelleme: 15:52
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Ümraniye Belediyesi'nin desteklediği Down sendromlu sporcular, 33 ülkeden 488 sporcunun katıldığı Trisome Games Down Sendromlular Dünya Atletizm yarışlarında Türkiye rekoru kırarak, dünya ikincisi ve dünya üçüncüsü oldu.

Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları (2024 Trisome Games) alanında dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyor. Ümraniye Belediyesi'nin desteklediği sporcular ise yarışlara damgasını vurdu. 19-26 Mart tarihlerinde düzenlenen yarışlarında Down sendromlu sporculardan Rıdvan Yalçın 100 metre yarışında 13.65 saniyelik sonuç ile Türkiye rekoru kırarak Dünya İkincisi oldu. 4x400 metre yarışında ise Dünya üçüncüsü oldu.

Bir diğer Down sendromlu sporcu Doğukan Sağliçok ise 1500 metrede Türkiye rekoru kırarak Dünya üçüncüsü, 800 metrede Dünya beşincisi, 4x400 metre yarışında ise Dünya üçüncüsü oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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