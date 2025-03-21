Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Silifke'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Silifke'de Coşkuyla Kutlandı

Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Silifke\'de Coşkuyla Kutlandı

Mersin'in Silifke ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel çocuklar, aileler ve sağlık çalışanları bir araya geldi. Etkinlikte 'sevgiyle büyüyoruz' mesajı verilirken, çocuklar için pasta kesimi ve dans gösterileri yapıldı.

21.03.2025 10:28  Güncelleme: 10:30
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Mersin'in Silifke ilçesinde, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği, Silifke İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Silifke Devlet Hastanesi'nin koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışan sağlıkçılar, protokol, aileler ve özel çocuklar bir araya geldi.

Etkinliğinde '+1' farkla sevgi zinciri oluşturularak hep birlikte 'sevgiyle büyüyoruz' mesajı verildi. Mavi ve sarı balonlar güzel dileklerle gökyüzüne bırakıldı. Çocuklar için hazırlanan pasta kesimi hep birlikte gerçekleştirilerek müzik eşliğinde dans gösterileri yapıldı.

Silifke Özel Çocuklar Etkileşim Derneği Başkanı Erhan Düzgün yaptığı konuşmada, etkinliğin düzenlenmesinde katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "Özel bireylerimize yönelik olarak fizyoterapist ve diyetisyen hizmetinin, süreklilik esasına dayanarak semt polikliniğimizde sunulmasını sağlayan değerli İlçe Sağlık Müdürümüze ve Başhekimimize gönülden bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu önemli hizmet, özel bireylerimizin sağlık ve yaşam kalitesini artırmak adına atılmış büyük bir adımdır. İnşallah en kısa zamanda, özel bireylerimizin en büyük sorunlarından biri olan diş tedavi süreçlerini de destekleriyle çözüme kavuşturarak, ailelerimizin Mersin'e gitmesine veya özel hastanelere yönelmek zorunda kalmasına gerek kalmadan, bu hizmeti Silifke'de sunacağız. Bu sayede, özel bireylerimizin sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak onların yaşam standartlarını daha da yükseltmeyi hedefliyoruz. Etkinliğimize katkı sunan Silifke Belediyesine, değerli kurum amirlerimize, gönüllülerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada sadece farkındalık oluşturmuyoruz, aynı zamanda sevgi, birliktelik ve kapsayıcılığı en güçlü şekilde hissediyoruz. Down sendromlu ve özel bireylerimiz, sevgileri, içtenlikleri ve samimi gülümsemeleriyle hayatımıza renk katıyor. Onların hayallerine ortak olmak, fırsat eşitliği sağlamak ve topluma tam katılımlarını desteklemek hepimizin sorumluluğudur. Unutmayalım ki farklılıklarımız bizleri zenginleştirir ve daha güçlü bir toplum inşa etmemizi sağlar. Bugün attığımız her adım, sevgiyle büyüyen, engellerin olmadığı bir dünya için önemli bir adımdır" dedi.

Silifke Devlet Hastanesi Başhekimi Ali Güngör de konuşmasında, "Down Sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Özel çocuklarımızın sosyalleşmesine yönelik bu tür çalışmalar toplumda farkındalık ve bilinçlendirme oluşması açısından kıymetlidir. Organizasyonda emek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Silifke İlçe Sağlık Müdürü Uğurhan Uğur ise özel çocukların sadece bir gün değil, her gün anımsanması gerektiğini belirterek, özel çocuklara yönelik ilçe sağlık kurumunda çeşitli projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Düzenlenen etkinliğe Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız ile özel çocuklar, aileleri ve sağlık çalışanları katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Silifke'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Silifke'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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