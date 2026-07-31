Dr. Burhan Şendil son yolculuğuna uğurlandı

Sinop'ta hayatını kaybeden Dr. Burhan Şendil için hastane önünde tören düzenlendi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Burhan Şendil, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti. Şendil için görev yaptığı Atatürk Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Törende, Dr. Burhan Şendil'in meslek hayatı ve sağlık camiasına yaptığı hizmetler anılırken, ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Hastane önünde düzenlenen törenin ardından Dr. Burhan Şendil'in cenazesi, Büyük Camii'ne götürülerek kılınacak öğle namazının ardından Çukurbağ Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Törene, Sinop Vali Yardımcısı Dr. Muhammed Serkan Şahin, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Yeni Parti Sinop İl Başkanı Av. Aykut Cem Yalçınkaya, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muhammet Faruk Akyüz, İl Sağlık Müdürü Metin Arslan, Şendil'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ile çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.