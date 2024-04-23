Dr. Hakan Kaya: Milli egemenlik kavramı çocuklara doğru şekilde aktarılmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dr. Hakan Kaya: Milli egemenlik kavramı çocuklara doğru şekilde aktarılmalı

Dr. Hakan Kaya: Milli egemenlik kavramı çocuklara doğru şekilde aktarılmalı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen programda konuşan Dr. Hakan Kaya, milli egemenliğin önemine vurgu yaparak milli egemenlik kavramının yeniden anlaşılması ve çocuklara doğru şekilde aktarılması gerektiğini belirtti. Kaya, egemenlik kavramının tüm eğitim kurumlarında anlatılması gerektiğini ve milli egemenlik fikrinin canlı tutulması için yeni öğrenme tekniklerinin kullanılması gerektiğini ifade etti.

23.04.2024 10:41  Güncelleme: 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen, "Mustafa Kemal Paşa'nın Egemenlik Anlayışı" başlıklı programda konuşan Dr. Hakan Kaya, milli egemenliğin önemine değinerek milli egemenlik kavramının yeniden anlaşılması ve çocuklara doğru şekilde aktarılması gerektiğine vurgu yaptı.

Kaya, "İlköğretimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kurumlarında eğitim derecesine göre egemenlik kavramı anlatılmalıdır çünkü toplumda hürriyet, eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması buna bağlıdır. Bir milletin tarih sahnesinde var olması ancak milli egemenlik kavramının anlatılması ve yaşatılması ile mümkün olacağı fikri her daim diri tutulmalıdır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıldönümünü özel bir programla kutlayan İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda, Doğuş Üniversitesi Türk Dili ve İnkılap Tarihi Birim Başkanı Dr. Hakan Kaya, "Mustafa Kemal Paşa'nın Egemenlik Anlayışı" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Milli egemenliğin anlaşılmasının ve çocuklara milli egemenliğin doğrudan anlatılmasının önemine vurgu yapan Dr. Kaya, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, özellikle on dokuzuncu yüzyıldan itibaren Türk milletinin egemenliğini eline alma mücadelesinin sonucu ve bizzat kendisini idare etme bilincinin canlı bir göstergesidir. Bu düşüncenin 104 yıl önceki gibi canlı tutulması için bu dönemin ve Mustafa Kemal'in fikirlerinin tüm anlamı ve içeriği günün imkanlarından faydalanılarak eğitim kurumlarında zenginleştirilmek suretiyle anlatılması gerekmektedir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Nutuk' adlı önemli eserinde belirttiği gibi bu ülke çetin bir milli mücadele sonucu kuruldu ve devam ettirme görevi de ülkemizin genç nesillerine verildi. Genç dimağlara ilköğretimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kurumlarında eğitim derecesine göre egemenlik kavramı anlatılmalıdır çünkü toplumda hürriyet, eşitlik ve adaletin devamlı şekilde sağlanması ve korunması buna bağlıdır. Bir milletin tarih sahnesinde var olması ancak milli egemenlik kavramının anlatılması ve yaşatılması ile mümkün olacağı fikri her daim diri tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"Yeni öğrenme teknikleri dikkate alınmalı"

Çocuklara milli egemenliğin nasıl anlatılması gerektiği konusunda konuşan Dr. Hakan Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Günün ihtiyaçları ve yeni öğrenme teknikleri dikkate alınarak, yerinde ziyaretler (geziler), dijital dünyanın imkanlarından faydalanarak hazırlanacak görsel ve işitsel materyaller ile sanatın çeşitli dallarından alınacak destekle bu kavramın anlatımı zenginleştirilmelidir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Hakan Kaya, 23 Nisan, Çocuk, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dr. Hakan Kaya: Milli egemenlik kavramı çocuklara doğru şekilde aktarılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
08:51 ’Istakoz’ ve ’Rolex’ tartışmalarının ardından AK Parti’den vekillere uyarı 'Istakoz' ve 'Rolex' tartışmalarının ardından AK Parti'den vekillere uyarı
08:23 Meclis’te söz çocukların Kurtulmuş’un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
10:50 Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayından birbirine girdi Arto ayıramayınca reklam arasına gidildi Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayından birbirine girdi! Arto ayıramayınca reklam arasına gidildi
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
10:05 Herkes Bülent Uygun’un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor Herkes Bülent Uygun'un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 12:22:58. #1.12#
SON DAKİKA: Dr. Hakan Kaya: Milli egemenlik kavramı çocuklara doğru şekilde aktarılmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement