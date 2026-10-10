Dr. Ömer Demirbağ, Van'da gerçek alimlerin peygamberlerin varisleri olduğunu söyledi - Son Dakika
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Dr. Ömer Demirbağ, Van'da gerçek alimlerin peygamberlerin varisleri olduğunu söyledi

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Dr. Ömer Demirbağ, Van\'da gerçek alimlerin peygamberlerin varisleri olduğunu söyledi
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İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesi, 75. yıl etkinliklerinde "İlme ve Ulemaya Vefa 2026" programı düzenledi. Van Merkez İmam Hatip Lisesi'ndeki etkinlikte Dr. Ömer Demirbağ alimlerin peygamberlerin varisleri olduğunu, Zahir Soğanda ise alimlerin ilmi emanet olarak gördüğünü söyledi.

İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesi tarafından düzenlenen "İlme ve Ulemaya Vefa 2026" programı kapsamında "Yılın Alimleri ve Hayat Hikayeleri" konulu etkinlik gerçekleştirildi

İlim Yayma Cemiyeti Van Şubesi, kuruluşunun 75'inci yılı etkinlikleri kapsamında "İlme ve Ulemaya Vefa 2026" temalı program düzenledi. Van Merkez İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, "Yılın Alimleri ve Hayat Hikayeleri" konusu ele alındı. İlim ve irfan yolunda örnek hayatlarıyla topluma katkı sunan alimlerin anıldığı etkinlikte, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demirbağ konuşmacı olarak yer aldı.

Dr. Öğretim Üyesi Ömer Demirbağ, alimlerin İslam dininin mesajının nesilden nesile aktarılmasındaki önemine dikkat çekti. Gerçek alimlerin peygamberlerin varisleri olduğunu ifade eden Demirbağ, "Hakiki, gerçek alimler peygamberi temsil ederler, onun varisleridir. Alimler olmasa peygamberden kopuk bir hale geliriz, karanlığa gömülürüz. Peygamberin bütün insanlığa ve alemlere getirdiği mesaj, alimler vasıtasıyla günümüze ulaştırılmaktadır. Alimler, o nebevi varlığın günümüze uzanan damarlarıdır" dedi.

Alim olmanın büyük sorumluluklar ve fedakarlıklar gerektirdiğini ifade eden Demirbağ, İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan birçok alimin çeşitli sıkıntı ve eziyetlere maruz kaldığını belirterek, ilim yolunda verilen mücadelenin önemini vurguladı.

"İlmi bir emanet olarak gördüler"

İlim Yayma Cemiyeti Van Şube Başkanı Zahir Soğanda ise, Allah'ın rızası için öğrenilen ve öğretilen ilmin nesilleri inşa ettiğini, toplumları dönüştürdüğünü ve kalıcı bir miras bıraktığını söyledi. Anılan alimlerin ilmi bir makamdan ziyade emanet olarak gördüklerini dile getiren Soğanda, "Alimler ilmi, bir geçim vasıtası olmasının ötesinde bir sorumluluk ve kulluk vazifesi olarak telakki ettiler. Çoğu zaman büyük salonlarda kalabalıkların önünde değil, küçük ders halkalarında ve mütevazı mekanlarda sabırla, sessizce insan yetiştirdiler. Belki isimleri her zaman gündemde olmadı, belki yaptıkları hizmetler gerektiği kadar konuşulmadı. Fakat yetiştirdikleri öğrenciler, verdikleri dersler ve yetişmesine vesile oldukları nesiller, onların en büyük eserleri oldu" şeklinde konuştu.

Programa Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van İl Müftüsü Kadir Koçak, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
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