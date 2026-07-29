Dr. Reşit Ceylan Tavşanlı İlçe Müftüsü Oldu - Son Dakika
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Dr. Reşit Ceylan Tavşanlı İlçe Müftüsü Oldu

Dr. Reşit Ceylan Tavşanlı İlçe Müftüsü Oldu
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Eskişehir Alpu İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, Tavşanlı'da yeni görevine başladı ve din hizmetlerine odaklanacak.

Eskişehir Alpu İlçe Müftüsü olarak görev yaparken Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Müftülüğüne atanan Dr. Reşit Ceylan, yeni görevine resmen başladı.

Göreve başlaması dolayısıyla bir açıklama yapan İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, Tavşanlı'da din hizmeti sunacak olmanın kendisi için büyük bir sorumluluk ve onur olduğunu belirterek, bu göreve layık görülmesinden dolayı Diyanet İşleri Başkanlığı ile emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Tavşanlı'nın köklü tarihi ve manevi değerleriyle önemli bir ilçe olduğunu vurgulayan Ceylan, üstlendiği görevi en iyi şekilde yerine getirmek için gayret göstereceğini ifade etti. Rabbinden, kendisine emanet edilen görevi hakkıyla yerine getirmeyi ve ilçeye hayırlı hizmetlerde bulunmayı niyaz ettiğini dile getiren Ceylan, görev süresi boyunca birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışını esas alacaklarını söyledi.

Kur'an kurslarından gençlik çalışmalarına, manevi rehberlik faaliyetlerinden cami hizmetlerine kadar din hizmetlerinin her alanında vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunmayı hedeflediklerini belirten Ceylan, sahih dini bilgiyi merkeze alan bir anlayışla hareket edeceklerini kaydetti.

Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, "Bugün itibarıyla kadim medeniyetimizin izlerini taşıyan Tavşanlı'mızda din hizmetini deruhte etme sorumluluğunu devralmış bulunmaktayım. Bu kutlu görevi şahsıma tevdi eden başta Diyanet İşleri Başkanlığımız olmak üzere tüm yetkililerimize teşekkür ediyorum.Rabbimden; üstlendiğimiz bu emaneti hakkıyla yerine getirmeyi, ilçemize ve aziz milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmayı niyaz ediyorum. Görevim boyunca birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışı içerisinde; sahih dini bilgiyi esas alarak Kur'an kurslarımızdan gençlik merkezlerimize, manevi rehberlik faaliyetlerimizden cami hizmetlerimize kadar her alanda vatandaşlarımıza en güzel şekilde hizmet etmeye gayret edeceğiz. Milletimizin gönlüne dokunan, toplumumuzun manevi dinamiklerini güçlendiren bir anlayışla tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte sahada olacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dr. Reşit Ceylan Tavşanlı İlçe Müftüsü Oldu - Son Dakika

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