Drift atan araç başka bir araca çarpmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Yerel

Drift atan araç başka bir araca çarpmaktan son anda kurtuldu

Karabük'te drift atan bir araç, seyir halindeki başka bir araca çarpmaktan son anda kurtuldu. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Ayrıca Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana gelen 6 araçlı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu.

01.05.2024 19:06
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Drift atarken başka bir araca çarpıyordu

6 araçlı zincirleme kazada maddi hasar oluştu

KARABÜK - Karabük'te drift atan otomobilin seyir halindeki başka bir araca çarpmaktan son anda kurtulduğu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay Beşbinevler Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü boş yolda otomobiliyle drift attı. Bu sırada yanından geçen başka bir aracı fark etmeyen sürücü kaz yapmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin diğer araca çarpmamak için yaptığı manevra yer alıyor.

Öte yandan Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesinde de meydana gelen 6 araçlı zincirlime trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Drift atan araç başka bir araca çarpmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Drift atan araç başka bir araca çarpmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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