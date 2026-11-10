DSİ 24. Bölge Müdürlüğü heyeti Kars'ta kollektör hattı imalatlarını denetledi - Son Dakika
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DSİ 24. Bölge Müdürlüğü heyeti Kars'ta kollektör hattı imalatlarını denetledi

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DSİ 24. Bölge Müdürlüğü heyeti Kars\'ta kollektör hattı imalatlarını denetledi
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DSİ 24. Bölge Müdürlüğü heyeti, Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali projesinde kollektör hattı imalatlarını yerinde denetledi. Bölge Müdürü Serdar Kotan ve ekipten bilgi alan heyet, imalatların projeye uygunluğunu değerlendirdi; proje tamamlanınca atıksu altyapısı güçlenecek.

Kars'ın atıksu altyapısını güçlendirmek ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla yürütülen "Kars Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisleri İkmali" projesinde çalışmalar devam ediyor. Projenin ilerleyişini yerinde incelemek ve yürütülen imalatları değerlendirmek amacıyla sahada kapsamlı teknik denetim gerçekleştirildi.

DSİ 24. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan proje kapsamında, Bölge Müdürü Serdar Kotan, Bölge Müdür Yardımcısı Sefa Doğrukan, 241. Şube Müdürü Ömer Faruk Avcı, ilgili teknik personeller ve yüklenici firma yetkililerinden oluşan heyet çalışma alanlarını ziyaret etti.

Saha incelemesi kapsamında özellikle kollektör hattı yapım çalışmalarının sürdüğü bölgelerde yürütülen imalatlar mercek altına alındı. Heyet, devam eden çalışmaların mevcut durumu, uygulama aşamaları ve teknik detayları hakkında sahada görev yapan teknik ekipten bilgi aldı.

Gerçekleştirilen incelemelerde, imalatların projeye uygunluğu ve çalışma süreçlerinin teknik standartlar çerçevesinde yürütülmesi değerlendirildi.

Kars'ın altyapı yatırımları açısından önem taşıyan proje ile atıksuların toplanması ve arıtılması konusunda mevcut altyapının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla kentin atıksu yönetimine katkı sağlanması ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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