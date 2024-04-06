Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail güçlerinin 2 hafta süren kuşatmanın ardından çekildiği Şifa Hastanesi'ndeki yıkımı paylaşarak, "İnsanlar bir kez daha hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerine erişimden mahrum kalmıştır" dedi.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı sürerken, İsrail ordusu, bölgedeki hastaneleri de kullanılamaz hale getirmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 2 haftalık İsrail kuşatmasının sona erdiği Şifa Hastanesi'nin son durumunu paylaştı. Hastanedeki büyük yıkımı kamerayla kaydeden Ghebreyesus yaptığı açıklamada, "DSÖ ve ortakları Gazze'deki sağlık sisteminin bel kemiği olan ve son kuşatmanın ardından insan mezarıyla dolu boş bir kabuk haline gelen Şifa'ya ulaşmayı başardı. Ekip görev sırasında en az 5 cansız beden gördü" dedi.
Hastane kompleksindeki çok sayıda binanın büyük ölçüde tahrip olduğunu belirten Ghebreyesus, "Kısa vadede asgari işlevselliğin yeniden sağlanması mümkün görünmemektedir. Kalan binaların gelecekte de kullanımı açısından güvenli olup olmadığının belirlenmesi için bir mühendis ekibi tarafından derinlemesine bir değerlendirme yapılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.
DSÖ ve ortaklarının Şifa'daki temel hizmetlerin yeniden canlandırılmasını desteklemeye yönelik çabaların boşa gittiğini vurgulayan Ghebreyesus, "İnsanlar kez daha hayat kurtarıcı sağlık hizmetlerine erişimden mahrum kalmıştır. Kıtlık yaklaşırken, hastalık salgınları yayılırken ve travma yaralanmaları artarken, DSÖ, Gazze'de kalan sağlık tesislerinin, sağlık ve insani yardım çalışanlarının korunması, İnsani yardımın Gazze Şeridi boyunca engelsiz erişimi ve ateşkes çağrısında bulunuyor" ifadelerini kullandı. - GAZZE
Son Dakika › Yerel › DSÖ Genel Direktörü: İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki yıkım insanların sağlık hizmetlerine erişimini engelliyor - Son Dakika
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