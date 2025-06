DTO Başkanı\'ndan Kurban Bayramı Mesajı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, halkın Kurban Bayramı'nı kutladı; hep beraber sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar görmeyi diledi. Başkan Erdoğan, "Bayramın işlerimize bolluk ve bereket, dünyamıza huzur, ülkemize refah, milletimize de sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Ailemiz, sevenlerimiz ve sevdiklerimizle bir arada, en güzel şekilde geçirmemiz temennisiyle, Kurban Bayramımız kutlu olsun" dedi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'ın Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Kıymetli Hemşehrilerim, bayramlar; birlik ve beraberliğimizin, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızın en güzel şekilde tezahür ettiği, toplumsal bağlarımızı kuvvetlendiren müstesna anlardır. Manevi iklimiyle bizleri saran Kurban Bayramımız, paylaşmanın ve kardeşliğin anlamını derinden hissettiren özel günlerin başında gelir. İhtiyaç sahiplerine el uzatmanın, büyüklerimizi ziyaret etmenin, kırgınlıkları geride bırakmanın ve sevgiyle kucaklaşmanın tam zamanıdır. Özellikle de toplumsal dayanışmamız, bir ve beraber olarak bu bayramı geçirmek her zamankinden daha değerlidir. Denizli Ticaret Odası olarak üyelerimizin, şehrimizin ve ülkemizin kalkınması adına gösterdiğimiz gayretin yanı sıra sosyal sorumluluklarımızı da yerine getiriyoruz; sosyal hayatın her alanında varız. İnancımız odur ki; birlik ve beraberlik içinde hareket ettikçe, her türlü zorluğun üstesinden gelir hep beraber daha güçlü ve kendinden emin bir şekilde yol alırız. Bu vesileyle, vatandaşımızın, üyelerimizin, sektörlerimizin, çalışanlarımızın ve iş dünyamızın mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ