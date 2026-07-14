DTSO Başkanı Bıyık: 15 Temmuz, Cesaret ve Birlik Ruhunun Zirvesiydi - Son Dakika
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DTSO Başkanı Bıyık: 15 Temmuz, Cesaret ve Birlik Ruhunun Zirvesiydi

DTSO Başkanı Bıyık: 15 Temmuz, Cesaret ve Birlik Ruhunun Zirvesiydi
14.07.2026 13:19
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DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, 15 Temmuz mesajında demokrasi ve milli birlik ruhunu vurgulayarak, iş dünyasının üretim ve istihdamla güçlü Türkiye hedefine katkı sunduğunu belirtti. Şehitleri rahmetle andı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan Bıyık mesajında "15 Temmuz 2016 gecesi, aziz milletimiz; demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığımıza yönelik hain darbe girişimine karşı sergilediği eşsiz cesaret ve kararlılıkla tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birine imza atmıştır. Milletimizin devletine, bayrağına ve geleceğine sahip çıkma iradesi, birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü göstergesi olmuştur.

Ülkemizin kalkınmasında ve güçlü yarınlara ulaşmasında en büyük gücümüz; demokrasimize olan inancımız, üretim azmimiz ve birlik ruhumuzdur. Reel sektörümüz, iş dünyamız ve girişimcilerimiz, üretmeye, istihdam sağlamaya, yatırım yapmaya ve Türkiye ekonomisine değer katmaya devam etmektedir. Çünkü biliyoruz ki güçlü ekonomi, güçlü demokrasi ve güçlü Türkiye hedefi birbirini tamamlayan unsurlardır. İş dünyası olarak ülkemizin geleceğine olan güvenimiz tamdır. Milletimizin çalışkanlığı, fedakarlığı ve ortak hedefler etrafında kenetlenme iradesi sayesinde Türkiye, karşılaştığı tüm zorlukları aşacak güç ve potansiyele sahiptir. Üreten, ihracat yapan, istihdam oluşturan her işletme; ülkemizin bağımsızlığına, refahına ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sunmaktadır.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel DTSO Başkanı Bıyık: 15 Temmuz, Cesaret ve Birlik Ruhunun Zirvesiydi - Son Dakika

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