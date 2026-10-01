DTSO’da seçim günü için hazırlıklar değerlendirildi

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (DTSO), 18 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek oda organ seçimleri öncesinde hazırlıklar sürüyor. Seçim Komisyonu, seçim sürecinin koordinasyonuna ilişkin toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Seçim Komisyonu'nda görev alan Meclis Üyeleri İshak Şengüloğlu ve Ümit Yıldırım ile ilgili oda personeli katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda, 18 Ekim 2026 Pazar günü 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde yapılacak oda organ seçimleri kapsamında yürütülen hazırlıklar değerlendirildi. Seçim günü gerçekleştirilecek organizasyon ve üyelerin oy kullanma sürecinde herhangi bir sorun yaşanmaması için yapılacak çalışmalar hakkında da istişarelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca, seçim günü tüzel kişi üyelerin oy kullanma işlemlerinde sorun yaşamaması için temsilcilerin yetki belgelerini son güne bırakmamaları konusunda gerekli hatırlatmaların yapılması kararlaştırıldı.

DTSO'da seçim hazırlıkları kapsamında çalışmaların seçim tarihine kadar devam edeceği bildirildi.