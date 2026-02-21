DTSO'dan Otomotiv Kalite Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DTSO'dan Otomotiv Kalite Eğitimi

DTSO\'dan Otomotiv Kalite Eğitimi
21.02.2026 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DTSO, otomotiv sektöründeki firmalara kalite yönetim sistemi eğitimi düzenledi ve sertifikat dağıttı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) yürütmekte olduğu Otomotiv Sanayi Sektörü Atılım Kümesi Projesi kapsamında katılımcı firmalara yönelik otomotiv kalite yönetim sistemi eğitimi verildi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen Makine Mühendisi, Bilim Uzmanı Yılmaz Öztürk tarafından verilen otomotiv kalite yönetim sistemi eğitimi 3 gün sürdü. Eğitimde sisteminin temel ilkeleri, standardizasyon için gerekli şartlar ve sertifikasyonla ilgili bilgiler verildi.

Programın son gününde DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık eğitim programını ziyaret ederek bu önemli eğitime katılmalarından dolayı firma temsilcilerine teşekkür etti.

Program katılımcılara sertifikalarının takdim edilmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kalite, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DTSO'dan Otomotiv Kalite Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular İntihar etmek isteyen genç kadın için seferber oldular
Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze’nin ifadesi ortaya çıktı Evinde madde bulunmuştu: Kaan Tangöze'nin ifadesi ortaya çıktı
Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani Dilencinin önündekini gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Ramazan’da siber tuzaklara dikkat Duygu simsarları iş başında Ramazan'da siber tuzaklara dikkat! Duygu simsarları iş başında
Messi ve Luis Suarez’in çocuklarından duygulandıran kare Messi ve Luis Suarez'in çocuklarından duygulandıran kare
Prensler de korkar Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler Prensler de korkar! Gözaltı sonrası çok konuşulacak görüntüler

10:04
Özlem Gürses’in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti
09:53
65 yaşa doğal gaz müjdesi Kurallar sil baştan değişti
65 yaşa doğal gaz müjdesi! Kurallar sil baştan değişti
09:49
Murat Yıldırım’ı zorlayan bayılma sahnesi Partnerini kaldıramadı
Murat Yıldırım'ı zorlayan bayılma sahnesi! Partnerini kaldıramadı
08:55
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 5 ilde operasyon: 346 şüpheli yakalandı
07:51
Gece yarısı suçüstü Eşini başka bir kadınla bastı
Gece yarısı suçüstü! Eşini başka bir kadınla bastı
04:21
İftar vakti kanlı saldırı Son nefesinde katillerinin ismini verdi
İftar vakti kanlı saldırı! Son nefesinde katillerinin ismini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 10:39:16. #7.11#
SON DAKİKA: DTSO'dan Otomotiv Kalite Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.