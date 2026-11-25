Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) İş Kadınları Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Rojin Kabaiş'in adını taşıyan kütüphanenin önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamaya DTSO Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş, DTSO İş Kadınları Meclisi üyeleri ve Yenişehir Belediyesi Eş Başkanı Safiye Akdağ ve katıldı. DTSO İş Kadınları Meclisi Başkanı Filiz Ekingen tarafından okunan açıklamada, Rojin Kabaiş şahsında yaşamdan koparılan, şiddete maruz kalan ve adalet arayışında olan bütün kadınların sesi olmak için bir araya gelindiği belirtildi. Kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel şiddetle sınırlı olmadığına dikkat çeken Ekingen, özellikle ekonomik şiddetin kadınların hayatı üzerindeki etkilerine değindi. TÜİK verilerine göre yaklaşık her beş kadından birinin yaşamının bir döneminde ekonomik şiddete maruz kaldığını belirten Ekingen, kadınların ekonomik bağımsızlığının özgür ve güvenli bir hayat kurabilmeleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kadınların çalışma hayatında ücret eşitsizliği, ayrımcılık, taciz ve mobbingle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Ekingen, kadınların özgür, güvenli ve eşit şartlarda yaşayamadığı bir toplumda gerçek kalkınmadan söz edilemeyeceğini söyledi. Kadınların özgür ve güvenli bir hayat sürmesi için dayanışmayı ve mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Ekingen, "Şiddetin olmadığı bir yaşam ayrıcalık değil, kadının en temel hakkıdır" dedi.

"Şiddeti önlemek farkındalıkla başlıyor"

Basın açıklamasında konuşan DTSO Meclis Başkanı Şeyda Arslantaş ise mahallede bir kütüphanenin açılmasının ve özellikle kız çocuklarına bu tür imkanların sağlanmasının çok kıymetli olduğunu belirterek Yenişehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Kütüphaneye Rojin Kabaiş'in isminin verilmesinin çocuklar ve gençler açısından önemli bir farkındalık oluşturacağını ifade eden Arslantaş, şiddeti önlemenin farkındalıkla başladığını, kadınların maruz kaldıkları şiddetin farkında olmalarının mücadele açısından büyük önem taşıdığını belirterek bu tür çalışmaların yaygınlaşmasının önemine dikkat çekti.

Açıklamada, kadın cinayetlerinin ve şüpheli kadın ölümlerinin aydınlatılması, cezasızlığa son verilmesi, koruma mekanizmalarının etkin uygulanması, kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesi ile karar alma mekanizmalarında eşit temsilin sağlanması talep edildi.