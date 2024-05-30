DTSO, Tahditli Plaka İptalleri Konusunda Girişimde Bulunacak

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Üyesi Ümit Yıldırım ve 11. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Erkan Kocaman, geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren ve servis firmalarının alması zorunlu olan tahditli plaka ile D4 S (yolcu ve servis (personel, öğrenci) taşımacılığı yapan/yapacak olan araçlara verilen belgeler) belgelerinin alınan mahkeme kararı sonrasında iptal edilmesiyle oluşan mağduriyetler üzerine bir araya geldi.

Belge iptallerinden oluşan mağduriyetlerin ekonomik olarak taşımacılık firmalarına çok ciddi zararlar vereceğini belirten sektör temsilcileri, DTSO'nın üyelerinin en az zararı görmesi adına gerekli girişimleri yapmasını talep ettiler. Konuyla alakalı olarak gerekli yazışmaların yapılması talimatını veren Erdoğan Bıyık, yönetmelik iptali konusunda ilgili makamlar ile de istişare toplantısı gerçekleştireceklerini ifade etti. - DÜZCE