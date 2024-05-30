DTSO, Tahditli Plaka İptalleri Konusunda Girişimde Bulunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

DTSO, Tahditli Plaka İptalleri Konusunda Girişimde Bulunacak

DTSO, Tahditli Plaka İptalleri Konusunda Girişimde Bulunacak

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, tahditli plaka ve D4 S belgelerinin iptal edilmesiyle oluşan mağduriyetler üzerine sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Sektör temsilcileri, bu iptallerin taşımacılık firmalarına ciddi zararlar vereceğini belirterek DTSO'nun gerekli girişimleri yapmasını talep etti. DTSO Başkanı Bıyık, konuyla ilgili yazışmaların yapılması talimatını verdi ve ilgili makamlarla istişare toplantısı gerçekleştireceklerini ifade etti.

30.05.2024 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, Meclis Üyesi Ümit Yıldırım ve 11. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Erkan Kocaman, geçtiğimiz yıllarda yürürlüğe giren ve servis firmalarının alması zorunlu olan tahditli plaka ile D4 S (yolcu ve servis (personel, öğrenci) taşımacılığı yapan/yapacak olan araçlara verilen belgeler) belgelerinin alınan mahkeme kararı sonrasında iptal edilmesiyle oluşan mağduriyetler üzerine bir araya geldi.

Belge iptallerinden oluşan mağduriyetlerin ekonomik olarak taşımacılık firmalarına çok ciddi zararlar vereceğini belirten sektör temsilcileri, DTSO'nın üyelerinin en az zararı görmesi adına gerekli girişimleri yapmasını talep ettiler. Konuyla alakalı olarak gerekli yazışmaların yapılması talimatını veren Erdoğan Bıyık, yönetmelik iptali konusunda ilgili makamlar ile de istişare toplantısı gerçekleştireceklerini ifade etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Erdoğan Bıyık, Düzce, Ulaşım, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel DTSO, Tahditli Plaka İptalleri Konusunda Girişimde Bulunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:20 Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini Gökçek laf attığına bin pişman oldu: Sen bir soytarısın, kes sesini
18:14 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor Bakanlık iddiayı doğrulayıp “tasarruf“ vurgusu yaptı Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı
17:56 Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı: 2 yaralı Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı: 2 yaralı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
18:47 Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı
18:36 Aralarında 3 büyükler de var TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK’ya sevk etti Aralarında 3 büyükler de var! TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk etti
18:17 Banu Parlak’ın şikayetini geri çektiği davada hakimin verdiği karar Polat çiftini yıktı Banu Parlak'ın şikayetini geri çektiği davada hakimin verdiği karar Polat çiftini yıktı
18:05 Aziz Yıldırım çok iddialı Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek
17:43 Süper Lig’e son bilet İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının ilk 11’leri Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının ilk 11'leri
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 19:50:30. #1.12#
SON DAKİKA: DTSO, Tahditli Plaka İptalleri Konusunda Girişimde Bulunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement