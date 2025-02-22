DTSO Üyelerine İndirim Protokolü

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, (DTSO) üyelerinden gelen talepleri, üyelerin avantajlı imkanlardan yararlanabilmeleri için firmalar ile indirim protokolleri imzalamaya devam ediyor.

Biyosidal ürün uygulaması, uçan-yürüyen haşere mücadelesi, kemirgen ve kokarca ile mücadele uygulamalarında DTSO üye ve personellerine indirim sağlanması amacıyla oda ile Çetin ilaçlama arasında protokol imzalandı.

Protokol imza törenine DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, Başkan Yardımcısı Cemal Aksan, Meclis Başkanı Tanju Acar ve ilaçlama firmasının sahibi Hakan Çetin katılım sağladı. İmzalanan protokol konusunda görüşlerini dile getiren Bıyık, "Üyelerimizin çeşitli sektör ve konulardaki ihtiyaçlarını gözeterek firmalarımız ile protokoller imzalıyoruz. Buradaki amacımız üyelerimiz ile firmalarımız arasında bir köprü oluşturarak uygun maliyetlerle hizmetlere erişimlerini sağlamak. İmzaladığımız protokolün hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DÜZCE