Dualar Filistin ve Doğu Türkistan için okundu - Son Dakika
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Yerel

Dualar Filistin ve Doğu Türkistan için okundu

Osmaniye'de Filistin, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyalar için düzenlenen duaya davet etkinliğinde, vatandaşlar Kuran-ı Kerim tilaveti, ezgi, ilahi ve dualarla Filistin, Doğu Türkistan ve diğer mazlum coğrafyalardaki insanlık dramına dikkat çekti. Osmaniye İl Müftü vekili Mehmet Güneş, bu etkinlikle Osmaniye'nin sesini tüm dünyaya duyuracaklarını ve mazlumların yanında olacaklarını belirtti.

30.05.2024 20:03
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Dualar Filistin ve Doğu Türkistan için okundu

OSMANİYE - Osmaniye'de Filistin, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyalar için duaya davet etkinliği düzenlendi.

Osmaniye İl Müftülüğü, tarafından Cumhuriyet Meydanında Filistin, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyalar için duaya davet etkinliği düzenlendi. Etkinlikte geçtiğimiz günlerde İsrail saldırılarına maruz kalan Filistin, Doğu Türkistan ve mazlum diğer coğrafyalarda yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla toplanan vatandaşlar Kuran-ı Kerim tilaveti, ezgi, ilahi ve dualar ederek sloganlar attı.

Etkinlikte konuşan Osmaniye İl Müftü vekili Mehmet Güneş, 'Osmaniye'nin gür sesini bu meydandan inşallah tüm dünyaya duyuracağız. Bu necip milletimiz tarih boyunca hep mazlumların mağdurların yanında yer almış ve onların sesi olmuştur. Bizde bu gün Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Arakanda dünyanın hangi köşesinde bir mazlum varsa bir mağdur varsa onun sesi olacağız. Onun için Cenab-ı Rabbim hepinizden razı olsun öyle bir haykıralım ki buradan sesimizi bütün dünya duysun" dedi.

Kaynak: İHA

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