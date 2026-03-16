Dubai'de İHA Saldırısı: Yangın Çıktı
Dubai'de İHA Saldırısı: Yangın Çıktı

16.03.2026 05:21
Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki yakıt tanklarından birine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine misilleme saldırılarını sürdürüyor. Bu kez, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehri bir İHA saldırısının hedefi oldu. Dubai Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Dubai Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki yakıt tanklarından birine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı bildirildi. İlk belirlemelere göre yaralanan kimsenin olmadığı aktarılırken, yangının yapılan müdahalenin ardından söndürüldüğü bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerinden alevlerin yükseldiği görüldü. - DUBAİ

Kaynak: İHA

Diplomasi, Güvenlik, Dubai, Terör, Yerel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
