Düğün Konvoyunda Kapılar Açık Seyir!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düğün konvoyunda akıl almaz bir görüntü kaydedildi. Konvoyda sürücü ve yolcu kapısı açık şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan Şahin'in görüntüleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Beşköprü Mahallesi Adapazarı- Sapanca yolu üzerinde meydana geldi. Arifiye istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 EL 125 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücü ve yolcu kapısını açarak ilerlemeye devam etti. Akıllara durgunluk veren görüntü ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Akan trafikte yapılan ve tepki çeken umursamaz hareket, diğer sürücüleri de tehlikeye attı. - SAKARYA