Düğünde Damada Koyun Hediye Edildi

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir düğünde damada arkadaşı tarafından takı yerine koyun hediye edildi.

Devrek'te hayvancılık işi yapan Kayhan Ayvacı ve ev hanımı Rabia Ayvacı, düğün salonunda gerçekleştirilen törenle evlendi. Düğünde damadın arkadaşı, hediye olarak bir koyun getirdi. Hediye karşısında şaşıran çift, masanın üzerine bırakılan koyunu sevip fotoğraf çektirdi. Yaşanan ilginç anlar ise düğüne katılan başka bir davetli tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - ZONGULDAK