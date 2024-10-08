Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde oğlunun düğününde 70 yaşındaki dede mikrofonu eline alıp şarkı söylerken, gençler de eşlik ettikleri türkülerle halay çekti.
Çemişgezek ilçesine bağlı Cebe köyünde oğlunu evlendiren 70 yaşındaki Mahmut Yemiş, düğünde mikrofonun başına geçti. Mahmut dede, söylediği türkülerle herkesin beğenisini kazanırken gençler de eşlik ettikleri türkülerle halay çekti. - TUNCELİ
Son Dakika › Yerel › Düğünde Mahmut Dede'nin Türkü Şovuna Halaylarla Destek - Son Dakika
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