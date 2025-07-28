Düğünlerde Altın Dolandırıcılığına Dikkat! - Son Dakika
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Düğünlerde Altın Dolandırıcılığına Dikkat!

Düğünlerde Altın Dolandırıcılığına Dikkat!
28.07.2025 10:35
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Ahmet Güney, düğünlerde takılara isim ve numara yazılmasını öneriyor, sahte altına karşı önlem alıyor.

Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, düğün yapan çiftlere sahte altın ve ayarı düşük takılara karşı mağdur olmamaları için takılan takılara küçük yapıştırıcılarla isim ve numara yazmaları tavsiyesinde bulundu.

Yaz aylarıyla birlikte düğünler de yoğunlaştı. Dünya evine girecek gelin ve damadın yakınları ise çifte maddi destek sağlamak için hediye olarak altını tercih ediyor. Düğünlerde evlenecek çiftlere hediye edilen takıların cins ve çeşidini, düğüne katılan kişinin samimiyeti ve gelir düzeyi belirliyor. Düğün sonrası hediye edilen takıları kuyumcuya bozdurmak için giden çiftler, zaman zaman sahte veya gramajı düşük altınlarla karşı karşıya kalıyor. Hatay'da sarraflık yapan Ahmet Güney, hayal kırıklığı ve dolandırıcılık olayının yaşandığı sahte ve gramajı düşük altının oyununun önüne geçmek için önemli tavsiyelerde bulundu. Güney, düğünde hediye edilen takılara belirleyici numaralar ve isimlendirmeler yapılması gerektiğini söyledi.

Düğünlerde takılan altınların evlenecek çiftlerin gelir düzeyi ile ilişkili olduğunu söyleyen sarraf Güney, "Yaz aylarında düğünler yoğunlaştı. Çiftler düğünlerinde dostlarını, sevenlerini yanlarında ister hale geldi. Herkes katıldıkları düğünlerde düğün sahibine yakınlığı ile sevgilerini ifade edecek düzeyde hediyeleriyle beraber gidiyor. Örneğin çok lüks restoranlar ve düğün salonlarında yapılan düğünlerde düğün sahiplerinin de çevresinden gelen birtakım kriterlerle daha lüks takıların takıldığını gözlemlemek mümkün. Ama biraz daha dar gelirli ailelerdeki takılarda ise biraz daha böyle gram ve çeyrek altın türü takılar oluyor. Şayet yemekli bir düğüne katılıyor iseniz ortalama bir yemek parası bir çeyrekten başlayan, yarım ve tüm altından başlayan takı zinciri oluşuyor. Buradaki bu takı zincirinde iki buçuklu ve beşli dediğimiz takılar da takılıyor. Finalde eğer kişi gerçekten de çok samimi ağır bir bilezik veya set veya bileklik veya kalite marka bir saatse bu takısını taçlandırmayı hedefliyor" dedi.

"Düğün sahiplerine takıları takanların isimleriyle beraber bozdurma işlemini gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz"

Evlenen çiftlerin sahte altın ve ayarı düşük takılara karşı mağdur olamamaları için takılan takılara küçük yapıştırıcılarla isim ve numara yazmalarını tavsiye eden sarraf Güney, "Genellikle düğün sahipleri düğünden sonra oturuyorlar, kimlerin ne taktığını bakıyorlar. Üzerlerindeki yazılı isimleri çıkarttıktan sonra kuyumcuya bunları bozdurmaya geliyor. Özellikle çeyrek, yarım tüm gruplarında, gramajı hafif ürünlerle sorunla veyahut kaplama ve ayarı düşük ürünlerle karşılaşılıyor. Bunun önüne geçebilmek için biz düğün sahiplerine takıları takanların isimleriyle beraber bozdurma işlemini gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz. Kimse incinmesin ne olduğu belli olmasın diyorlar ise her bir takının üzerine bu küçük yapıştırıcı işaretlerle numaralar verilir. O numaralarla da kimin taktığını bilirlerse bozdurmaya geldiklerinde hangi üründe arıza var ise o ürünün sahibini bulmaları mümkün olabilir. Biz bunu öneriyoruz, tabii bunu herkes bu şekilde yapacak diyemeyiz. Belki kişi bilmeden satın almıştır, tanımadığı bir kuyumcudan almıştır veya birinden bilmeden emanet almıştır. Kuyumcular isteyerek hiçbir şekilde müşterisini mağdur edecek bir ürünü kesinlikle vermez. Düğün sahiplerinin buna biraz daha dikkat etmesi lazım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Ahmet Güney, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Yaşam, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düğünlerde Altın Dolandırıcılığına Dikkat! - Son Dakika

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