Dülük Tabiat Parkı'nda orman yangını tatbikatı
Dülük Tabiat Parkı'nda orman yangını tatbikatı

Dülük Tabiat Parkı\'nda orman yangını tatbikatı
10.08.2025 16:14  Güncelleme: 16:16
Şehitkamil Belediyesi, Türkiye genelinde son haftalarda art arda çıkan orman yangınlarının ardından muhtemel risklere karşı önlemlerini artırdı.

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye genelinde son haftalarda art arda çıkan orman yangınlarının ardından muhtemel risklere karşı önlemlerini artırdı. Bu kapsamda Dülük Tabiat Parkı'nda gerçeği aratmayan tatbikat gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesi Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye yetkilileri bir araya gelerek senaryo üzerine bilgilendirme toplantısı yaptı. Muhtemel bir orman yangınına nasıl müdahale edileceği, görev dağılımı ve kriz anında yapılması gerekenler detaylı şekilde anlatıldı.

Ekiplerden anında müdahale

Tatbikat senaryosu gereği Dülük Tabiat Parkı'nın belirlenen noktasında yangın ihbarı alındı. Ekipler, hızla olay yerine intikal ederek, koordineli bir şekilde yangına müdahale etti. Su tankerleri, yangın söndürme cihazları ve diğer ekipmanlar kullanılarak kısa sürede yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları yapıldı ve alanın güvenliği sağlandı.

Yangında yapılması gerekenler uygulamalı gerçekleştirildi

Tatbikat sırasında ekiplerin gösterdiği hızlı refleks ve başarılı müdahale, muhtemel bir yangın durumunda Şehitkamil Belediyesi'nin hazırlıklı olduğunu ortaya koydu. Ayrıca tatbikatta yangın esnasında vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesi, yangın sonrası hasar tespit çalışmaları gibi önemli aşamalar da uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Ayrıca, yangın riski oluşturan çam kozalakları ve çam dikenlerinin yanı sıra cam başta olmak üzere karton, ambalaj atıkları ve plastik gibi çeşitli atıklar da toplandı.

Orman yangınlarının telafisi yok

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, orman yangınlarının sadece doğayı değil, insan sağlığını ve tüm canlı yaşamını tehdit ettiğini belirterek, "Son dönemde ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen yangınlar, bizlere doğaya ne kadar hassasiyetle yaklaşmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu kapsamda belediye ekiplerimizin her türlü senaryoya hazır olması büyük önem taşıyor. Burada gerçekleştirdiğimiz tatbikatla ekiplerimizin reflekslerini test ettik. Şehitkamil Belediyesi olarak doğamızı korumak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Orman yangınları telafisi olmayan hadiselerdir" dedi.

Öte yandan belediye ekipleri, 7/24 esasıyla Dülük Tabiat Parkı'nda devriye faaliyetlerini sürdürüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dülük Tabiat Parkı'nda orman yangını tatbikatı - Son Dakika

