Dumlupınar Anadolu Lisesi Öğrencilerine Fatih Sultan Mehmed Konferansı

Dumlupınar Anadolu Lisesi öğrencilerine Tarihçi Yazar Zafer Bilgi tarafından Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'in hayatı hakkında konferans verildi.

Yazar Zafer Bilgi, Dumlupınar Anadolu Lisesi öğrencilerine Fatih Sultan Mehmed'in şehzadelik dönemi hayatından, dönem içerisindeki başarıları ve sanata karşı vermiş olduğu değer anlatılarak, tarih hakkında daha fazla bilgi edinmeleri için çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Konferansa Kaymakam Büşra Güllü Özpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Şehirli, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - KÜTAHYA