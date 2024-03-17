Dumlupınar'da Ramazan Yardım Kolileri Dağıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Dumlupınar'da Ramazan Yardım Kolileri Dağıtıldı

Dumlupınar\'da Ramazan Yardım Kolileri Dağıtıldı

Dumlupınar ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından hazırlanan ramazan yardım kolileri, İlçe Müftülüğü organizasyonunda ilçe merkez ve köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara, İlçe Vaizi Mesut Ihlamur ve beraberindeki İmam Hatipler tarafından ulaştırıldı. İlçe Müftüsü M. Emin Olgun, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara Ramazan ayı vesilesi ile bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla hayır sever bir vatandaş tarafından hazırlanan yardım kolilerinin, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek, Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde Müftülüğe makbuz karşılığı teslim edilen zekat, fitre, fidye ve bağışların emanet bilinciyle hareket edilerek, ilçe merkezi ve köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edileceğini söyledi. - KÜTAHYA

17.03.2024 05:07  Güncelleme: 05:09
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Dumlupınar ilçesinde hayırsever bir vatandaş tarafından hazırlanan ramazan yardım kolileri, İlçe Müftülüğü organizasyonunda ilçe merkez ve köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara, İlçe Vaizi Mesut Ihlamur ve beraberindeki İmam Hatipler tarafından ulaştırıldı.

İlçe Müftüsü M. Emin Olgun, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara Ramazan ayı vesilesi ile bir nebze de olsa katkı sunmak amacıyla hayır sever bir vatandaş tarafından hazırlanan yardım kolilerinin, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirterek, Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde Müftülüğe makbuz karşılığı teslim edilen zekat, fitre, fidye ve bağışların emanet bilinciyle hareket edilerek, ilçe merkezi ve köylerinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam edileceğini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Dumlupınar, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dumlupınar'da Ramazan Yardım Kolileri Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dumlupınar'da Ramazan Yardım Kolileri Dağıtıldı - Son Dakika
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