Dumlupınar Üniversitesi\'nde Yöresel Gıdalar Çalıştayı Düzenlendi

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Dumlupınar Üniveristesi (DPÜ) Pazarlar Meslek Yüksekokulu, Yöresel Gıdalar Çalıştayı'na ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Pazarlar Kaymakamı Hüseyin Safa Erdem, Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Pazarlar MYO Müdürü Doç. Dr. Erdal Aday, akademik ve idari personeli ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından başlayan çalıştayda ilk konuşmayı yapan Doç. Dr. Erdal Aday, Kütahya'nın kültürel potansiyelinden yararlanılması adına önemli bir etkinlik düzenlediklerini kaydederek katılımcılara teşekkür etti. Kütahya Folklor Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ayşenur Sır Dündar, Belediye Başkanı Bilal Demirci ve Kaymakam Hüseyin Safa Erdem ve Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'ın teşekkür konuşmalarının ardından çalıştay kapsamında hazırlanan sunumlara geçildi.

Pazarlar MYO akademisyenlerinden Öğr. Gör. Barış Burak Albayrak'ın Pazarlar'da Gıda Teknolojisi ve Aşçılık başlıklı sunumuyla başlayan bu bölüm, Öğr. Gör. Hilal Kılmanoğlu'nun Kütahya'ya Özgü Endemik Meyve Türlerinin Tanıtılması ve ardından Öğr. Gör. Yıldız Ünlü Duman'ın Pazarlar Mutfak Kültürü başlıklı sunumlarıyla devam etti. Araştırmacı Necati Gültekin'in Kütahya'da Üretilen Ürünlerin Coğrafi İşaret Süreci konulu sunumun ardından Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Kansu Gençer, Gastronomi Potansiyelinin Pazarlanması başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. Son olarak Araştırmacı Ali Osman Gürcan, Pazarlar Kirazının Tarihçesi ile ilgili ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.

Çalıştay kaspsamında katılımcılar MYO bahçesinde hazırlanan stantta vişneli glütensiz tarhana, cevizli kekikli glütensiz ekmek, Pazarlar ekmeği, haşhaşlı pide, vişne reçeli, vişne kompostosu, hamursuz, meyve kuruları ve Pazarlar turşusu gibi yöresel ürünleri incelediler. - KÜTAHYA