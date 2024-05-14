Dünya Çiftçiler Günü'nde Kadın Çiftçiler Traktör Konvoyu Yaptı - Son Dakika
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Dünya Çiftçiler Günü'nde Kadın Çiftçiler Traktör Konvoyu Yaptı

Dünya Çiftçiler Günü\'nde Kadın Çiftçiler Traktör Konvoyu Yaptı

Dünya Çiftçiler Günü sebebiyle kadın çiftçiler traktörleriyle konvoy yaptı. Şehir merkezinde kadın çiftçileri traktör üstünde gören vatandaşlar şaşkına döndü. Ata tohumu dağıtıldı.

14.05.2024 11:13  Güncelleme: 11:14
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Dünya Çiftçiler Günü sebebiyle kadın çiftçiler traktörleriyle konvoy yaptı. Şehir merkezinde kadın çiftçileri traktör üstünde gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Dünya Çiftçiler Günü sebebiyle kadın çiftçiler traktörleriyle konvoy yaptı. Şehir merkezine inen kadın çiftçiler, yürüyüş yolundan geçti. traktör üstünde gören vatandaşlar şaşkına döndü.

Ata tohumu dağıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Ziraat Odası iş birliği ile Cumhuriyet Bulvarı mevkiindeki İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde kurulan iki ayrı stantta düzenlenen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, çiftçiler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'ın selamlarını ileten Balaban, çiftçilerin gününü tebrik etti. Daha sonra vatandaşlara, ziraat odası üyesi kadın çiftçilerin yetiştirdiği ata tohumundan üretilen sebze ve meyve ile Tıbbi ve Aromatik Bitki fidesi dağıtıldı, pişmaniye ikram edildi. Büyükşehir'in iştiraklerinden Sekapark A.Ş.'nin standında aromatik bitkilerden elde edilen esans, yağ, sabun, kolonya, şampuan, diş macunu, pişmaniye gibi ürünler sergilendi. Kocaeli'de son yıllarda sayıları artan kadın çiftçiler de şenlikte yerlerini aldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kadın çiftçiler, İzmit Ziraat Odası'nda pasta keserek, Çiftçiler Günü'nü kutladı. Türk bayraklarıyla süsledikleri traktörleriyle hareket ederek konvoy oluşturan kadın çiftçiler, Cumhuriyet Bulvarından tören alanında kadar korna çalarak geçiş yaptı. Vatandaşlar, çiftçilere alkışlarıyla sevgi gösterisinde bulundu. Anneler Gününü de unutmayan kadın çiftçiler, vatandaşlara karanfil dağıttı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Çiftçiler Günü'nde Kadın Çiftçiler Traktör Konvoyu Yaptı - Son Dakika

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