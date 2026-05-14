Dünya Çiftçiler Günü'nde Kahvaltı Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Çiftçiler Günü'nde Kahvaltı Buluşması

Dünya Çiftçiler Günü\'nde Kahvaltı Buluşması
14.05.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pınarhisar'da çiftçilerle buluşan protokol, üreticilerin gününü kutladı ve hediyeler verdi.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde protokol, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Poyralı köyünde düzenlenen kahvaltıda çiftçiyle buluştu.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, beraberinde Kaymakam Refiki Remzi Karabulut, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile birlikte 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle Poyralı köyünde düzenlenen kahvaltıda çiftçilerle bir araya geldi. Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, kahvaltı programında üreticilerin sorularını cevaplayarak, aydınlatıcı bilgiler verdi. Yılmaz, tarım ve hayvancılığın önemini vurgulayarak, üretime emek veren çiftçilerin gününü kutladı.

Kahvaltıda üreticilerle sohbet eden Kaymakam Özderin, emekleriyle üretime katkı sağlayan tüm çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, bereketli ve hayırlı bir sezon temennisinde bulundu. Program sonunda 35 üreticiye çeşitli hediyeler verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Çiftçilik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya Çiftçiler Günü'nde Kahvaltı Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:43:09. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Çiftçiler Günü'nde Kahvaltı Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.