Dünya Çiftçiler Günü\'nde Kahvaltı Buluşması

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde protokol, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Poyralı köyünde düzenlenen kahvaltıda çiftçiyle buluştu.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, beraberinde Kaymakam Refiki Remzi Karabulut, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile birlikte 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle Poyralı köyünde düzenlenen kahvaltıda çiftçilerle bir araya geldi. Pınarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Yılmaz, kahvaltı programında üreticilerin sorularını cevaplayarak, aydınlatıcı bilgiler verdi. Yılmaz, tarım ve hayvancılığın önemini vurgulayarak, üretime emek veren çiftçilerin gününü kutladı.

Kahvaltıda üreticilerle sohbet eden Kaymakam Özderin, emekleriyle üretime katkı sağlayan tüm çiftçilerin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayarak, bereketli ve hayırlı bir sezon temennisinde bulundu. Program sonunda 35 üreticiye çeşitli hediyeler verildi. - KIRKLARELİ