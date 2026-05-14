Dünya Çiftçiler Günü'nde Vali Turan'dan Destek Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dünya Çiftçiler Günü'nde Vali Turan'dan Destek Mesajı

Dünya Çiftçiler Günü\'nde Vali Turan\'dan Destek Mesajı
14.05.2026 17:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Dünya Çiftçiler Günü'nde üreticilerle bir araya geldi, destekleri vurguladı.

Kırklareli Valisi Uğur Turan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle merkez ilçeye bağlı Değirmencik köyünde düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Programda üreticiler ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen Vali Turan, toprağa emek veren ve alın teriyle üretimi berekete dönüştüren tüm çiftçinin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Vali Turan, su kaynaklarının korunmasının, modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılmasının ve her damla suyun tasarrufla kullanılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Kırklareli'nin verimli toprakları, güçlü üretim altyapısı ve hayvancılık potansiyeliyle ülkemizin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Turan, tarım ve hayvancılık alanında üreticilerimize yönelik desteklerin artarak devam ettiğini kaydetti.

Turan, Değirmencik köyünde 2025 yılında bitkisel üretim ve hayvancılık alanlarında toplam 33 milyon 894 bin TL'yi aşan destekleme ödemesi gerçekleştirildiği ifade edildi.

Programda çiftçi ve üreticilerle sohbet eden Turan, talep ve temennilerini dinledi.

Kırklareli Valisi Uğur Turan daha sonra tarımsal ve hayvansal üretim faaliyetlerini yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya Çiftçiler Günü'nde Vali Turan'dan Destek Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:50:29. #7.13#
SON DAKİKA: Dünya Çiftçiler Günü'nde Vali Turan'dan Destek Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.