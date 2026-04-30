Dünya Dans Günü renkli görüntülere sahne oldu

Büyükçekmece'de 7'den 70'e yüzlerce katılımın gerçekleştiği Dünya Dans Günü etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Mimaroba Büyük Atatürk Parkı'nda gerçekleşen etkinlik, her yaştan katılımcıyı dansın birleştirici gücü etrafında buluşturdu.

Park açık hava sahnesine dönüştü

Büyükçekmece Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Dünya Dans Günü etkinliği interaktif dans gösterileriyle park adeta açık hava sahnesine dönüştü. Profesyonel dansçıların performanslarının yanı sıra vatandaşlar da müziğin ritmine kapılarak etkinliğe aktif şekilde katıldı. Farklı dans türlerinin sergilendiği etkinlikte izleyenler hem eğlendi hem de dansın evrensel diliyle keyifli anlar yaşadı. Miniklerin ve öğrencilerin de gönüllerince dans ettikleri etkinlik renkli görüntülere sahne olurken kültür ve sanatın birleştirici etkisi bir kez daha ortaya koyuldu. - İSTANBUL