Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Down Kafe'de kutlandı - Son Dakika
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Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Down Kafe'de kutlandı

21.03.2022 14:40
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Down Kafe'de kutlandı

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, Mezitli Belediyesi ve Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfının (ZİÇEV) ortaklığında gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı.

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, Mezitli Belediyesi ve Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfının (ZİÇEV) ortaklığında gerçekleştirilen etkinlikle kutlandı. Mezitli Belediyesi'nin, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Down Kafe'de düzenlediği etkinlikte, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, eşi Sembol Tarhan'la birlikte çocuklarla dans etti.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinliğe aileleriyle birlikte yoğun ilgi gösteren down sendromlu gençler, yeteneklerini gösterme şansı da buldu. Etkinliğin paydaşlarından olan Mardinli Girişimci İş İnsanları Derneği de katılanlara kumanya desteği verdi.

"Down sendromlu bireylerin eksik değil, bizden çok fazla oldukları fark edilsin istiyoruz"

Etkinlikte konuşan Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, etkinliği, halkın down sendromlu gençlerin ve sergileyebildikleri yeteneklerinin farkına varmaları için gerçekleştirdiklerini söyledi. Tarhan, "Bir hastalık değil, genetik bir farklılık olan down sendromu, sadece insanda değil, her canlıda görülebilen bir durum. Sayıları oldukça fazla olmasına rağmen sosyal hayatta yerleri pek bulunmayan down sendromlu bireyler, hayata karışmalarını zorlaştıran genetik farklılıklarına rağmen gerekli eğitim, sosyal farkındalık ve kabulle bu durumu tersine çevirebiliyor. Biz belediye olarak zaten bunları biliyor ve çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Down Kafemizde onların sosyal alanda daha çok yer almalarına imkan tanırken, halkımızın da onlarla bir arada olarak aslında farklı olmadıklarını, eksik değil, bizden çok fazla olduklarını fark etmelerini istiyoruz" dedi.

"Keşke hepimiz bunlar kadar temiz yürekli olabilsek"

Özellikle öğle yemeklerini Down Kafe'de down sendromlu çocuklarla yemeye gayret gösterdiğini ifade eden Tarhan, "Down sendromlu bireylerin bizden bir fazlalığı var. +1 kromozom bizden daha farklı bu arkadaşlarımız ama bu fazlalık artı özelliklere sahip kıldı. Bizden çok farklı özelliklere sahipler. Çok temiz yürekliler. Keşke hepimiz onlar kadar temiz yürekli olabilsek. Keşke hepimiz onlar kadar sevecen olabilsek. Down sendromlu çocuklarımıza elimden geldiğince zaman ayırıyor, seviyor ve sarılıyorum. Onlarda çok farklı bir enerji görüyorum. Onların mutlu olduğunu görmek bana güç veriyor" diye konuştu. - MERSİN

Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Down Kafe'de kutlandı
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Down Kafe'de kutlandı
Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Down Kafe'de kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü Down Kafe'de kutlandı - Son Dakika


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