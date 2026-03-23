Efeler\'de özel çocuklar Pınarbaşı\'nda bir araya geldi

Efeler Belediyesi ile Aydın +1 Down Sendromlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Pınarbaşı Mesire Alanı'nda etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliğe Bandırma Engelliler ve Engelli Aileleri Derneği ile Denizli Down Sendromlular Derneği de katıldı. Programda halk oyunları ekipleri gösteri sunarken, katılımcılar gün boyunca çeşitli etkinliklerle bir araya geldi. Efeler Belediyesi Kent Orkestrası, Kadın Ritim Topluluğu ve Şehir Tiyatrosu Ekibi de sahne aldı. Etkinlikte çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde vakit geçirdi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin yaptığı açıklamada, "Efeler'in en özel, en içten ve en gerçek renkleriyle kucaklaştık. +1 farkla dünyayı güzelleştiren evlatlarımızın ve onların fedakar ailelerinin her zaman yanındayız. Onların neşesi, enerjisi bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Efeler'de hiçbir vatandaşımız kendini yalnız hissetmeyecek" dedi.

Etkinliğe katılan aileler ise organizasyondan memnuniyet duyduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.