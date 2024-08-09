Dünya Düzce Günleri'nde Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak Konuştu - Son Dakika
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Dünya Düzce Günleri'nde Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak Konuştu

Dünya Düzce Günleri\'nde Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak Konuştu

Düzce Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Düzce Günleri'nde Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak söyleşi yaptı. Etkinlikler 11 Ağustos'a kadar uzatıldı.

09.08.2024 13:54  Güncelleme: 13:56
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Düzce Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 3.'sü düzenlenen Dünya Düzce Günleri birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. 8 gündür Anıtpark'ta devam eden kutlama etkinliklerinin son davetlisi Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak oldu.

Dünya Düzce Günleri, Anıtpark'taki sahne ve stantlarda düzenlenen birbirinden farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bu yıl 3. kez düzenlenen organizasyon günün erken saatlerinde çocuklar ve gençlere yönelik kurulan bilim ve oyun stantlarında başladı. Teleskoplarla güneşi inceleyen gençler ve çocuklar kendileri için hazırlanan bilim çadırında robotik kodlama ve teknoloji ile ilgili merak ettikleri konuları öğrendi.

Düzcelilerle buluştu

Akşam saatlerinde stantları ziyaret edenler organizasyonun sekizinci gününde söyleşi için Düzce'ye gelen Davranış Bilimleri Uzmanı, Yazar Aşkım Kapışmak'ı karşıladı. Anıtpark'ta kurulan sahneden Düzcelilere hitap eden Kapışmak, Düzce'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başladığı konuşmasında sosyal ilişkilerin örnekler üzerinden değerlendirmesini yaptı. Söyleşi sonunda kendisini dinlemeye gelenlerin kitaplarını da imzalayan Kapışmak, alanı dolduran Düzcelilere teşekkür etti.

Futbol turnuvasının kazananları belli oldu

Öte yandan Dünya Düzce Günleri kapsamında kurumlar arası iş birliği ile Müftülük tarafından Melen Su Park'ta düzenlenen futbol turnuvasının da kazananı belli oldu. Yaş gruplarına göre ayrılarak iki kategoride mücadele eden Yaz Kur'an Kursu öğrencisi gençler şampiyonluk ödüllerini Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ünal ve Müftü Osman Aydın'dan aldı. Daha sonra konuklara Aşure ikram edildi.

11 Ağustos'a kadar uzatıldı

Dünya Düzce Günleri'nin 1-8 Ağustos tarihleri arasında devam etmesi planlanırken vatandaşlar ve özellikle çocuklardan gelen talepler üzerine Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatı ile bu yıl 11 Ağustos'a kadar uzatılması kararlaştırıldı. Hafta sonu boyunca Anıtpark'ta devam edecek etkinliklerde gündüz sportif etkinlikler akşam saatlerinde de çocuk şenliği düzenlenecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Düzce Günleri'nde Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak Konuştu - Son Dakika

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