Şevval Ekiz Düzcelilerle buluştu

Dünya Düzce Günleri'nin beşinci gününde Düzceli Şevval Ekiz sahne aldı. Seslendirdiği şarkılar ile Düzcelileri adeta coşturarak, seyircilerden tam not aldı.

Düzce Belediyesi'nin şehrin tanıtımı için başlattığı Dünya Düzce Günleri'nin beşinci gününde Düzceli sanatçı Şevval Ekiz sahne aldı. Alanı dolduran binlerce vatandaşın karşısında seslendirdiği şarkılar ile Düzcelileri adeta unutulmaz bir gece yaşattı. Düzce'de sahneye çıkmasının hayallerinden birisi olduğunu belirten Ekiz, söylediği şarkılar ile Düzcelilerden tam not aldı. Enerjisini hem sahneye hem de seyircilere yansıtan Şevval Ekiz'in seslendirdiği şarkılar ile alanı dolduran vatandaşlar keyifli anlar yaşadı. - DÜZCE