Dünya Engelliler Günü'nde Bodrum'da Anlamlı Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika
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Dünya Engelliler Günü'nde Bodrum'da Anlamlı Etkinlikler Düzenlendi

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3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bodrum'da çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programda Bodrum Kısa Mola Merkezi açıldı ve yemeğe katılanlar bir araya geldi.

04.12.2024 18:06  Güncelleme: 18:19
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Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı etkinlikler

MUĞLA - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bodrum'da bir dizi etkinlik düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Bodrum Kaymakamlığı tarafından program düzenlenirken Bodrum Belediyesi tarafından Müsgebi Düğün Salonunda Engelliler Günü Yemeği organize edildi. Bu özel günde, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle hizmete alınan Bodrum Kısa Mola Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Bodrum Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Bitez Mehmet Efe Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Dünya Engelliler Günü Programına Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, daire amirleri, Bodrum'un çeşitli okullarından öğrenci ve öğretmenler katıldı. Program atölye çalışmaları, müzik ve dans gösterileri, günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması gibi etkinliklerle devam etti.

Bodrum Kısa Mola Merkezi açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle özel bireylerin kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak, toplumsal farkındalık oluşturmak ve ailelere destek olmak amacıyla hazırlanan Bodrum Kısa Mola Merkezinin açılışı törenle gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin mesajı okundu. Başkan Tamer Mandalinci mesajında şunları belirtti:

"Büyükşehir Belediyemizle birlikte kentimize değer katacak projelerde yer alıyor, halkımızın her kesimine ulaşarak daha güzel, özgür, eşit ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu merkezi kentimize kazandıran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a gönülden teşekkür ediyor, Kısa Mola Merkezi'nin Bodrum'umuz için hayırlı olmasını diliyorum"

Özel bireyler için yapılan özverili çalışmalardan dolayı Bodrum'da faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kısa Mola Merkezi ile ilgili şunları söyledi:

"Toplumun her kesiminin adaletli, eşit, özgür, bağımsız yaşaması gerekmekte. Hiç kimseyi birbirinden ayıramayız, özellikle engelli bireyleri ve dezavantajlı grupları. Hepsini kucaklamak zorundayız. Bu toplumsal adaleti tesis etmek zorundayız. Bugün açacağımız tesis de buna hizmet edecek"

Bodrum Kısa Mola Merkezi'nden Muğla ilinde ikamet eden ve beş yaş üzeri engelli yakını bulunan aileler yararlanabilecek.

Özel bireyler ve aileleri Belediye Organizasyonu'nda buluştu

Bodrum Belediyesi tarafından Müsgebi Düğün Salonu'nda yapılan Dünya Engelliler Günü yemeğine Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Başkan Vekili Ahmet Faik Karakaya, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, özel bireyler, aileleri ve öğretmenler katıldı.

Belediye Başkan Vekili Ahmet Faik Karakaya Dünya Engelliler Günü kapsamında yaptığı konuşmada, "Bodrum Belediyesi olarak engelli bireylerimize yönelik sosyal desteklerimizi kararlılıkla sürdürüyor. Özel bireylerimizin kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, toplumsal yaşama daha aktif katılabilmeleri ve haklarını daha güçlü bir şekilde duyurabilmeleri için yapılan her çalışmanın destekçisi olmaya devam ediyoruz" dedi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit ise, "Bizler özel bireyleri anlayacak, karşılaştıkları sorunları gündeme getirecek, toplumsal duyarlılığımızı artırarak geleceğe daha iyi bakacağız" dedi.

Sevgi, hoşgörü ve dayanışma mesajlarının verildiği etkinlik, müzik eşliğinde danslar ve pasta kesimi ile devam etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Engelliler Günü'nde Bodrum'da Anlamlı Etkinlikler Düzenlendi - Son Dakika

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