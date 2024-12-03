Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Vurgusu

Dünya Engelliler Günü\'nde Farkındalık Vurgusu

Vali Çiftçi, engellilerin toplumsal hayata katılımı için farkındalık oluşturmanın önemini vurguladı.

03.12.2024 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir mesaj yayınladı.

Vali Çiftçi, Engelli vatandaşların toplumsal hayata eşit şartlarda katılımını sağlamak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında 3 Aralık, Dünya Engelliler Günü olarak ilan edildiğini belirterek, "Bu özel gün, engelli bireylerimizin seslerinin duyurulması, karşılaştıkları zorluklara dikkat çekilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulmasına önemli bir fırsat sunmaktadır" dedi.

Doğuştan gelen bazı engel durumlarının yanı sıra engelliliğin her bireyin yaşamının herhangi bir döneminde karşılaşabileceği bir durum olduğunu ifade eden Vali Çiftçi daha sonra şunları kaydetti;

"Bu bilinçle engelli bireylerimize karşı daha empatik, daha duyarlı, farklılıklara saygılı bir toplum olmalıyız. Güçlü ve sağlıklı bir toplum inşası, engelli bireylerin hak ettiği değeri görmesini ve ihtiyaç duydukları desteği almasını gerektirir. Bu anlayışla, devletimiz, engelli vatandaşlarımızın temel haklarının korunmasından istihdamlarına, eğitim faaliyetlerinden sağlık hizmetlerine varıncaya kadar hemen her alanda hayata daha etkin katılımlarını sağlamak için çok yönlü ve kapsamlı adımlar atmaktadır.

Unutmayalım ki engellilik, yalnızca engelli bireylerin ve ailelerinin meselesi değil, toplumumuzun bütününü ilgilendiren sosyal ve kültürel bir olgudur. Bu durum, hepimizin ortak duyarlılığıyla toplumsal bilinç ve merhamet duygularımızın gelişmesine paralel bir anlayışı gerektirir.

Bir insanın engelli oluşu, onun diğer bireyler gibi yaşamasına, çalışmasına ve başarı merdivenlerini tırmanmasına asla bir engel değildir; aksine bu tür öyküler, toplumumuz açısından azmin ve kararlılığın en büyük göstergesidir.

Hiçbir engelin bireylerin seçimi olmadığını ve her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğunu hatırlatarak; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün toplumda engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmasına vesile olmasını diliyorum. Hayatın getirdiği zorluklara karşı azim ve kararlılıkla mücadele eden, bu duruşlarıyla hepimize örnek teşkil eden tüm engelli kardeşlerimi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Dünya Engelliler Günü, Mustafa Çiftçi, Politika, erzurum, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
20:08 Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu’ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler
20:00 Kullanıcılara da duyuruldu WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak Kullanıcılara da duyuruldu! WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
19:26 PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan’dan veto Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan'dan veto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 15:31:40. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Engelliler Günü'nde Farkındalık Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.