Dünya Engelliler Haftası'na Özel Engelliler ve Spor Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Dünya Engelliler Haftası'na Özel Engelliler ve Spor Şenliği Düzenlendi

Dünya Engelliler Haftası\'na Özel Engelliler ve Spor Şenliği Düzenlendi

Fatih Belediyesi, Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 8. Engelliler ve Spor Şenliği'ni düzenleyerek engelli bireylere unutulmaz bir gün yaşattı. Programa katılan Gençlik ve Spor Bakanı, engelli bireylere yönelik önemli mesajlar verdi.

15.05.2025 13:04  Güncelleme: 13:07
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Fatih Belediyesi tarafından Dünya Engelliler Haftası'na özel 8. Engelliler ve Spor Şenliği düzenlendi. Engelli çocuklar ve vatandaşlar hazırlanan sportif ve sanatsal etkinliklerle güzel bir gün yaşadı.

Fatih Belediyesi, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Fatih İlçe Spor Müdürlüğü iş birliğiyle Dünya Engelliler Haftası'na özel, Engelliler ve Spor Şenliği düzenlendi. Fatih Belediyesi Kano ve Kürek Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, öğretmenler, aileler ve engelli bireyler katıldı. Programda yaklaşık bin kişi, engelli çocuklar ve vatandaşlar için hazırlanan sportif ve sanatsal etkinliklerle güzel bir gün yaşadı. Gösteriler, yüz boyama, resim ve etkinlik stantları, "Spor Her Yerde" temalı istasyon etkinlikleri ile özel bireyler keyifli vakit geçirdi.

"Biz sizi bir gün değil her gün çok seviyoruz"

Programda konuşan İstanbul Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay, "Sizlerin eğlenmesi için sizlerin farkındalık hale gelmesi için dünyayı size daha kolay daha yaşanır bir hale getirmek için buradayız. Biz sizi bir gün değil her gün çok seviyoruz. Her gün sizinle beraberiz. Sizlerle ilgili anne ve babalarınıza sonra eğitimcilerinize, öğretmenlerinize okul müdürlerinize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Sizler bizim başımızın tacısınız"

Engellilerin yaşamlarındaki en büyük değerin ayrımcılıkla mücadele olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, "Özel varlıklarıyla, farklılıklarıyla, hayata bakışımızı zenginleştiren, kalplerimize dokunarak duygularımızı derinleştiren, insanlığımızı pekiştiren, neşeleriyle mutluluğumuza mutluluk katan yavrularımızın da gözlerinden öpüyorum. Sizler bizim başımızın tacısınız. Her biriniz, değerli varlığınızla, hayatımızdaki asıl engellere karşı; yani sevgisizliğe, merhametsizliğe, anlayışsızlığa, ayrımcılığa, bencilliğe ve her türlü kötülüğe karşı verilmesi gereken mücadelenin en güçlü ilham ve motivasyon kaynağısınız. Burada olmalarından mutluluk duyduğumuz engelli yavrularımıza aileleri ve sevdikleriyle birlikte, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" şeklinde konuştu.

"Bizim dünyamızda, hiçbir engel, hiçbir farklılık insanca yaşamaya, birbirimizi insanca anlamaya engel değildir"

Engelliler için engellerin olmadığını söyleyen Başkan Turan, "Dolayısıyla, bizim dünyamızda, hiçbir engel, hiçbir farklılık insanca yaşamaya, birbirimizi insanca anlamaya engel değildir. En başta yüreklerimizde taşıdığımız vicdan, Allah'ın kulları arasında -şu veya bu nedenle- ayrımcılık yapmamıza, her hangi bir cana hor gözle bakmamıza müsaade etmez. Bizim inancımız da, töremiz da böyle şeylere asla izin vermez" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Engelliler Haftası'na Özel Engelliler ve Spor Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

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