Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı Düzenlendi - Son Dakika
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Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı Düzenlendi

Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı Düzenlendi

Demirözü MYO'da yapılan konferansta insan hakları ve sorumlulukları konuşuldu.

12.12.2024 10:24
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Dünya İnsan Hakları Günü'ne dikkat çekilmesi amacıyla Demirözü Meslek Yüksekokulu'nda konferans düzenlendi. Konferansta, insan haklarının neler olduğu konuşuldu, her bireyin hak ve sorumluluklarına değinildi, il ve ilçelerdeki insan hakları kurullarından bahsedildi.

Kamu kurumlarında görevli konuşmacıların sunumunun ardından programda konuşan Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle insan onurunu korumanın temel gayemiz olması gerektiğini vurgulayarak özellikle insani yardım noktasında ülkemizin öncü rol oynamaya devam edeceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde 2016 yılında İstanbul'da BM nezdinde gerçekleştirilen Dünya İnsani Zirvesi bunun en somut örneği olarak tarihteki yerini almıştır" ifadelerini kullanarak, tüm katılımcılara teşekkür etti. Programın sonunda konuşmacılara Kaymakam Şahin tarafından teşekkür belgeleri verildi. Konferans, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı Düzenlendi - Son Dakika

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