Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazanan Sibel Oruç Ağrı'da Karşılandı - Son Dakika
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Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazanan Sibel Oruç Ağrı'da Karşılandı

Yunanistan'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 48 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Sibel Oruç, Ağrı'da coşkulu bir törenle karşılandı. Oruç, önümüzdeki yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmayı hedeflediğini belirtti. Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Oruç'un başarısından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, spora ve sporculara olan desteğin artarak devam edeceğini söyledi.

12.06.2024 18:37
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Yunanistan'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 48 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Sibel Oruç, memleketi Ağrı'da coşkulu bir törenle karşılandı.

Ağrı Merkez Otogarı'na davul zurna eşliğinde inen Oruç'u, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Spor Şube Müdürü Turan Tunç, antrenörü Yusuf Göksugüzel, ailesi ve sporcular karşıladı. Yoğun bir antrenman temposuyla hazırlandığı dünya şampiyonasında ikinci olmayı başardığını belirten Oruç, "Hedefim önümüzdeki yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olup, ülkeme ve ilimize altın madalya getirmektir" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ise Oruç'un başarısından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Sibel bize çok büyük bir mutluluk yaşattı. İlimizin ve ülkemizin adını dünyaya duyurdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ailesini ve antrenörü Yusuf Göksugüzel'i de tebrik ediyorum" diye konuştu.

Din, spora ve sporculara olan desteğin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. Oruç, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada kendisine altın takdim eden Din, sporcunun bundan sonraki hedefleri için de başarılar diledi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazanan Sibel Oruç Ağrı'da Karşılandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazanan Sibel Oruç Ağrı'da Karşılandı - Son Dakika
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