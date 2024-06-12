Dünya Muaythai Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazanan Sibel Oruç Ağrı'da Karşılandı

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Yunanistan'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda 48 kiloda gümüş madalya kazanan milli sporcu Sibel Oruç, memleketi Ağrı'da coşkulu bir törenle karşılandı.

Ağrı Merkez Otogarı'na davul zurna eşliğinde inen Oruç'u, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Spor Şube Müdürü Turan Tunç, antrenörü Yusuf Göksugüzel, ailesi ve sporcular karşıladı. Yoğun bir antrenman temposuyla hazırlandığı dünya şampiyonasında ikinci olmayı başardığını belirten Oruç, "Hedefim önümüzdeki yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olup, ülkeme ve ilimize altın madalya getirmektir" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din ise Oruç'un başarısından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Sibel bize çok büyük bir mutluluk yaşattı. İlimizin ve ülkemizin adını dünyaya duyurdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ailesini ve antrenörü Yusuf Göksugüzel'i de tebrik ediyorum" diye konuştu.

Din, spora ve sporculara olan desteğin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi. Oruç, daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Burada kendisine altın takdim eden Din, sporcunun bundan sonraki hedefleri için de başarılar diledi. - AĞRI