Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı, çocukların yaşadıkları trajedilere dikkat çekmek için etkinlik düzenledi - Son Dakika
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Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı, çocukların yaşadıkları trajedilere dikkat çekmek için etkinlik düzenledi

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı, çocukların yaşadıkları trajedilere dikkat çekmek için etkinlik düzenledi

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı ve İç Anadolu Birliği tarafından düzenlenen 'Çocuklarımızın sessiz çığlığına ses olalım' etkinliği, çocukların yaşadıkları trajedilere dikkat çekti. Programda konuşan İç Anadolu Birliği Başkanı İsmet Taş, Gazzeli çocukların büyümediğini ve Türkistan coğrafyasında yaşanan zulümleri görmezden gelmenin yanlış olduğunu belirtti.

18.05.2024 16:22
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Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı öncülüğünde çocukların yaşadıkları trajedileri göstermek için "Çocuklarımızın sessiz çığlığına ses olalım" etkinliği gerçekleştirildi.

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı ve İç Anadolu Birliği ortaklığında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde "Çocuklarımızın sessiz çığlığına ses olalım" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Gazze, Arakan, Afganistan ve Doğu Türkistan gibi yerlerde trajedi yaşayan çocuklara dikkat çekildi.

Programda konuşan İç Anadolu Birliği Başkanı İsmet Taş, "Gazzeli çocuk büyümüyor. Çocuklar kollarına isimlerini yazıyor. Nedeni sorulduğunda 'ben parça parça olduğumda benim kim olduğum bilinsin' diyor, biz ne yaşıyoruz? Türkistan coğrafyasında yaşanan zulümleri görmüyorsak ve çocukların çığlığına ses olmayacaksak neye ses olacağız" dedi.

Çocukların açlıktan öldüğünü vurgulayan Taş, batı medeniyetinin bunu dondurma yalayarak kutladığını ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanlığı, çocukların yaşadıkları trajedilere dikkat çekmek için etkinlik düzenledi - Son Dakika

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